Увечері 4 лютого в "Дії" офіційно завершилося голосування за переможця Національного відбору на Євробачення-2024.

Як ішлося у прямому етері шоу результатів нацвідбору, члени журі віддали найбільший бал Ziferblat - 11 балів. На другому місці опинилися Alyona Alyona та Jerry Heil. На третьому місці - Melovin.

Фото: скриншот відео

Щодо результатів голосування глядачів, то, як сказав ведучий Тимур Мірошниченко, 1 бал означає майже 15 тисяч голосів у "Дії", а 11 балів - це понад 720 тисяч голосів.

Відповідно до результатів голосування глядачів, найменше - 1 бал - отримав гурт Nazva. Найбільше балів - 11 - українці віддали голосів за Аlyona Аlyona & Jerry Heil.

Фото: скриншот відео Результати голосування за переможця нацвідбору на Євробачення-2024 від України

Отож, за підсумками голосування у Мальме представлятимуть Україну Аlyona Аlyona & Jerry Heil із піснею «Teresa & Maria».

Голосування за учасників нацвідбору і збій у "Дії"