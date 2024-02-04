Увечері 4 лютого в "Дії" офіційно завершилося голосування за переможця Національного відбору на Євробачення-2024.
Як ішлося у прямому етері шоу результатів нацвідбору, члени журі віддали найбільший бал Ziferblat - 11 балів. На другому місці опинилися Alyona Alyona та Jerry Heil. На третьому місці - Melovin.
Щодо результатів голосування глядачів, то, як сказав ведучий Тимур Мірошниченко, 1 бал означає майже 15 тисяч голосів у "Дії", а 11 балів - це понад 720 тисяч голосів.
Відповідно до результатів голосування глядачів, найменше - 1 бал - отримав гурт Nazva. Найбільше балів - 11 - українці віддали голосів за Аlyona Аlyona & Jerry Heil.
Отож, за підсумками голосування у Мальме представлятимуть Україну Аlyona Аlyona & Jerry Heil із піснею «Teresa & Maria».
Голосування за учасників нацвідбору і збій у "Дії"
- У суботу, 3 лютого, відбувався нацвідбір на "Євробачення-2024". Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили про початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувалося в "Дії". Але через велику кількість одночасних відвідувачів у додатку стався збій.
- Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що кількість користувачів у "Дії" була рекордною за всю історію проєкту - 15 тис. на секунду замість 800 у рутинному режимі.
- У зв'язку з цим голосування продовжили на добу, а оголошення переможців перенесли на 4 лютого після 19:00.