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Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2024 у Мальме

Найбільше балів - 11 - українці віддали голосів за Аlyona Аlyona & Jerry Heil.

Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2024 у Мальме
Виступ Аlyona Аlyona & Jerry Heil на нацвідборі Євробачення-2024
Фото: скриншот відео

Увечері 4 лютого в "Дії" офіційно завершилося голосування за переможця Національного відбору на Євробачення-2024.

Як ішлося у прямому етері шоу результатів нацвідбору, члени журі віддали найбільший бал Ziferblat - 11 балів. На другому місці опинилися Alyona Alyona та Jerry Heil. На третьому місці - Melovin.

Фото: скриншот відео

Щодо результатів голосування глядачів, то, як сказав ведучий Тимур Мірошниченко, 1 бал означає майже 15 тисяч голосів у "Дії", а 11 балів - це понад 720 тисяч голосів.

Відповідно до результатів голосування глядачів, найменше - 1 бал - отримав гурт Nazva. Найбільше балів - 11 - українці віддали голосів за Аlyona Аlyona & Jerry Heil.

Результати голосування за переможця нацвідбору на Євробачення-2024 від України
Фото: скриншот відео
Результати голосування за переможця нацвідбору на Євробачення-2024 від України

Отож, за підсумками голосування у Мальме представлятимуть Україну Аlyona Аlyona & Jerry Heil із піснею «Teresa & Maria».

Голосування за учасників нацвідбору і збій у "Дії"

  • У суботу, 3 лютого, відбувався нацвідбір на "Євробачення-2024". Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили про початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувалося в "Дії". Але через велику кількість одночасних відвідувачів у додатку стався збій.
  • Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що кількість користувачів у "Дії" була рекордною за всю історію проєкту - 15 тис. на секунду замість 800 у рутинному режимі.
  • У зв'язку з цим голосування продовжили на добу, а оголошення переможців перенесли на 4 лютого після 19:00.
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