Головне за суботу, 3 лютого: понад 20 відбитих штурмів під Авдіївкою, удари авіації Сил оборони

Бої під Авдіївкою, 45 бойових зіткнень, ворожі обстріли, черговий пакет допомоги від Естонії, збій у "Дії" через нацвідбір на "Євробачення-2024". Яким запам’ятається 710-й день повномасштабної війни.

Сьогодні під час голосування у нацвідборі на "Євробачення-2024" у застосунку "Дія" стався масштабний збій. Після виступу всіх фіналістів ведучі оголосили про його початок, проте більшість користувачів соціальних мереж повідомили, що під час входу в застосунок з’являється повідомлення "На жаль, трапилася помилка".

"Скільки бажаючих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! Дії треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування – спробуйте проголосувати через декілька хвилин", – повідомили у "Дії".

Тим часом на під час трансляції суспільного на екранах з’явтилося повідомлення про те, що "Дія" збільшує потужності.

Пізніше у "Дії" повідомили, що голосування за переможця національного відбору буде продовжено, щоб усі встигли віддати голос за фаворита Нацвідбору Євробачення-2024.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

Упродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 лютого – в нашій новині.

Естонія передала пакет військової допомоги, до якого увійшли протитанкові системи Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна техніка та водолазне спорядження. Відомо, що черговий пакет допомоги вже використовується ЗСУ.

Про це пише ERR із посиланням на Міністерство оборони країни. "Останні події в Європі показують, що постачання таких необхідних ракет та іншої військової допомоги Україні триватимуть у великих масштабах, і цим ми разом з нашими союзниками даємо чіткий сигнал Кремлю, що продовжуватимемо підтримувати Україну до переможного кінця", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Відомо, що до чергового пакета допомоги від Естонії обсягом 80 млн євро, крім протитанкових ракет Javelin, увійшли кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різна техніка, а також водолазне спорядження.

Антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування загибелі двох французьких волонтерів в Бериславі в Україні під час російського повітряного удару, що стався 1 лютого.

"Розслідування відкрито за фактами воєнних злочинів і умисного заподіяння шкоди життю людини, що захищається, зокрема, міжнародним гуманітарним правом. Доручена жандармам Центрального управління з боротьби зі злочинами проти людства (OCLCH), це 10-та процедура, відкрита від початку конфлікту в лютому 2022 року", – ідеться в повідомленні.

1 лютого російські військові обстріляли Берислав на Херсонщині. Внаслідок удару загинули двоє французьких волонтерів, ще троє отримали поранення.

Франція підтвердила загибель двох її волонтерів унаслідок російського удару по Херсонській області. Відповідні дані оприлюднив міністр закордонних справ Стефан Сежурне.

Головне управління розвідки повідомило, що у російському Енґельсі розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 – майора Олега Стегачова.

Відомо, що пілот 1983 року народження служив на авіабазі "Енґельс" та безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств. Унаслідок атаки Стегачов зазнав вогнепальних поранень. Наразі ГУР уточнює, чи залишився він живий.

"Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата. Ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути й звички", – інформує розвідка.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!