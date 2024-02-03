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Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії та дронів

Потрощено понад 30 приватних будинків.

Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії та дронів
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Сьогодні окупанти обстріляли Нікополь та Мирівську громаду на Дніпропетровщині з важкої артилерії. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також росіяни цілили в українські населені пункти дронами-камікадзе. 

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Загалом район протягом дня пережив 5 атак. 

Окрім того, потрощено понад 30 приватних будинків і 9 господарських споруд. Також пошкоджено газогони та лінії електропередач.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

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