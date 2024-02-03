Сьогодні окупанти обстріляли Нікополь та Мирівську громаду на Дніпропетровщині з важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також росіяни цілили в українські населені пункти дронами-камікадзе.
Загалом район протягом дня пережив 5 атак.
Окрім того, потрощено понад 30 приватних будинків і 9 господарських споруд. Також пошкоджено газогони та лінії електропередач.
- Російська армія вчора атакувала село Качкарівка у Бериславському районі Херсонської області. На населений пункт росіяни скинули керовані авіабомби.
- Також російські окупанти завдали ударів по Полтавській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено зерносховище. Частину урожаю втрачено.