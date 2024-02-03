Сьогодні окупанти обстріляли Нікополь та Мирівську громаду на Дніпропетровщині з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також росіяни цілили в українські населені пункти дронами-камікадзе.

Загалом район протягом дня пережив 5 атак.

Окрім того, потрощено понад 30 приватних будинків і 9 господарських споруд. Також пошкоджено газогони та лінії електропередач.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака