Президент України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, йдеться на сайті президента.

Церемонія нагородження відбулася в Маріїнському палаці.

Розвідників нагородили за особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема знищення російського ракетного катера “Івановець”.

Глава держави вручив військовим ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та ордени “За мужність” ІІІ ступеня.

“Багато зроблено вами, багато зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі. Росія справді відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів, і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни втрачали щоденно від неї”, − наголосив Зеленський.

Глава держави особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі.

“Складна операція на рейді озера Донузлав – шість прямих влучань морських дронів у корпус “Івановця”. Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу”, − додав президент.

Фото: Сайт президента

Зеленський зазначає, що вся Україна пишається військовослужбовцями ГУР, які виконують завдання такої складності.“Честь, що ви в нас є. Наше завдання – берегти, підтримувати вас. Я хочу вам подякувати за те, що ви бережете життя всіх, ризикуючи вашим”, – сказав український лідер.

Також президент вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та їхнім родинам − зі складу ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та СБУ. Половину сертифікатів отримали сім’ї полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.