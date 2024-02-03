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Зеленський вручив розвідникам ордени за виконання спецзавдань

Президент виокремив знищення російського ракетного катера “Івановець”.

Зеленський вручив розвідникам ордени за виконання спецзавдань
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, йдеться на сайті президента.

Церемонія нагородження відбулася в Маріїнському палаці.

Розвідників нагородили за особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема знищення російського ракетного катера “Івановець”.

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Глава держави вручив військовим ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та ордени “За мужність” ІІІ ступеня.

“Багато зроблено вами, багато зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі. Росія справді відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів, і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни втрачали щоденно від неї”, − наголосив Зеленський.

Глава держави особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі.

“Складна операція на рейді озера Донузлав – шість прямих влучань морських дронів у корпус “Івановця”. Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу”, − додав президент.

Фото: Сайт президента

Зеленський зазначає, що вся Україна пишається військовослужбовцями ГУР, які виконують завдання такої складності.“Честь, що ви в нас є. Наше завдання – берегти, підтримувати вас. Я хочу вам подякувати за те, що ви бережете життя всіх, ризикуючи вашим”, – сказав український лідер.

Також президент вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та їхнім родинам − зі складу ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та СБУ. Половину сертифікатів отримали сім’ї полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно. 

  • Керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що удар по російському військовому кораблю "Івановєц", що був на рейді озера Донузлав в Криму, завдали новими українськими безпілотниками MAGURA 5.
  • Атака сталася 31 січня - 1 лютого.
  • Внаслідок прямих влучань судно накренилося і зрештою поповнило "підводний" чорноморський флот росіян – затонуло. 
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