Удару по російському кораблю "Івановєц" завдали дронами українського виробництва, – Буданов

Удару по російському військовому кораблю "Івановєц" завдали новими українськими безпілотниками MAGURA 5. Про це в коментарі Warzone сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, це – морський безпілотний роботизований апарат. Атака на "Івановця" була спланована і здійснена 31 січня-1 лютого.

"У ході спеціальних (активних) заходів у період з 31 січня по 1 лютого відомство спланувало та здійснило знищення «Івановця» на рейді озера Донузлав. Під час знищення зазначеного корабля було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля. Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не увінчалася успіхом", – розповів він.

Атака відбулася в понад 130 милях (понад 209 км) від найближчого порту, контрольованого Україною. Звідки саме запустили безпілотники – Буданов не розкрив.

Ship wreck of the day!



Warriors of the special unit "Group 13" of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette "Ivanovets" of the russian Black Sea Fleet.



As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of… pic.twitter.com/JZwh8aggn0 — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 1, 2024

MAGURA 5

Про розробку Magura 5 було відомо і раніше. Його виготовляє державне підприємство "СпецТехноЕкспорт", а презентація винаходу пройшла на виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), писав "Мілітарний".

MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Він може виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії.