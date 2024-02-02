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Удару по російському кораблю "Івановєц" завдали дронами українського виробництва, – Буданов

Шість безпілотників влучили в корпус судна. 

Удару по російському кораблю "Івановєц" завдали дронами українського виробництва, – Буданов
Наслідки удару
Фото: ГУР

Удару по російському військовому кораблю "Івановєц" завдали новими українськими безпілотниками MAGURA 5. Про це в коментарі Warzone сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов

За його словами, це – морський безпілотний роботизований апарат. Атака на "Івановця" була спланована і здійснена 31 січня-1 лютого.

"У ході спеціальних (активних) заходів у період з 31 січня по 1 лютого відомство спланувало та здійснило знищення «Івановця» на рейді озера Донузлав. Під час знищення зазначеного корабля було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля. Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не увінчалася успіхом", – розповів він.

Атака відбулася в понад 130 милях (понад 209 км) від найближчого порту, контрольованого Україною. Звідки саме запустили безпілотники – Буданов не розкрив. 

MAGURA 5

Про розробку Magura 5 було відомо і раніше. Його виготовляє державне підприємство "СпецТехноЕкспорт", а презентація винаходу пройшла на виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), писав "Мілітарний".

MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Він може виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії.

  • Учора ГУР повідомило про успішну спецоперацію зі знищення ворожого ракетного катера, що був на рейді озера Донузлав в Криму. Внаслідок прямих влучань судно накренилося і зрештою поповнило "підводний" чорноморський флот росіян – затонуло. 
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