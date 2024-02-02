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​Повітряні сили закликають не розповсюджувати неправдиву інформацію про відмову України від F/A-18

Юрій Ігнат прокоментував повідомлення про те, що Україна нібито відмовилась від винищувачів.

​Повітряні сили закликають не розповсюджувати неправдиву інформацію про відмову України від F/A-18
Юрій Ігнат
Фото: скріншот

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав ЗМІ не розповсюджувати неправдиву інформацію про відмову України від F/A-18 і не займатись критиканством.

"Коли бракує новин і переглядів, в хід ідуть скріншоти переписок у коментарях! Усе згодиться для срачу і хайпу! Так, вживаю й емоційні слова на адресу людей, які займаються критиканством і зневажають роботу багатьох людей в ПС, зокрема і мою. А те, що «скріни» із нечуваних сторінок публікують і обговорюють здавалося б поважні медіа – тут якраз... бракує слів!" – написав він у фейсбуці.

Раніше, Ігнат, коментуючи інформацію Australian Financial Review про те, що Україна нібито відмовилась від винищувачів F/A-18 заявив, що не було ніякої угоди.

У коментарях під одним з дописів, де поширювали матеріал Australian Financial Review, Ігнат написав, що Україна "йде по єдиній доступній стежині до західних літаків. Наскільки це можливо... І не було ніякої угоди!".

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