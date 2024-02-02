Росіяни завдали авіаудару по пам'ятці національного значення - Кам'янській Січі

Російські окупаційні війська завдали авіаудару по пам'ятці національного значення - Кам'янській Січі у Херсонській області.

Про це повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

“Судячи з відео, перший з трьох вибухів стався на території господарчого передмістя Січі, де знаходяться досі недосліджені об'єкти І половини 18 ст.”, - написав Карандєєв.

Він додав, що другий приліт прийшовся на територію сучасного туристичного об’єкта - біля хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнко.

Наразі співробітники заповідника ведуть документування наслідків атаки на унікальну пам'ятку козацької доби.