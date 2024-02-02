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Росіяни завдали авіаудару по пам'ятці національного значення - Кам'янській Січі

Співробітники заповідника ведуть документування наслідків атаки на унікальну пам'ятку козацької доби.

Росіяни завдали авіаудару по пам'ятці національного значення - Кам'янській Січі
Кам'янська Січ, кладовище запорізьких козаків і могила кошового отамана Костя Гордієнка
Фото: Тарас Гаркуша

Російські окупаційні війська завдали авіаудару по пам'ятці національного значення - Кам'янській Січі у Херсонській області.

Про це повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

“Судячи з відео, перший з трьох вибухів стався на території господарчого передмістя Січі, де знаходяться досі недосліджені об'єкти І половини 18 ст.”, - написав Карандєєв.

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Він додав, що другий приліт прийшовся на територію сучасного туристичного об’єкта - біля хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнко. 

Наразі співробітники заповідника ведуть документування наслідків атаки на унікальну пам'ятку козацької доби.

  • Кам’янську Січ звільнили в листопаді 2022-го, після майже 9 місяців окупації російськими військовими. Двічі охоронною територією пройшлася лінія фронту, залишивши по собі незліченні сліди. Але й відійшла зовсім недалеко. Під регулярними обстрілами співробітники нацпарку намагаються впоратися з викликами війни, до яких додалися ще й наслідки підриву Каховської ГЕС.
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