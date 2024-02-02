Важливо, щоб розподіл цих коштів відбувся за аналогією до попереднього формату підтримки.

Сьогодні ЄС прийняв довгоочікуване рішення про виділення 50 млрд євро для України. Довготривала програма підтримки розрахована на чотири роки. І це означає – українці мають фінансові гарантії для нашої соціальної стабільності.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Зараз важливо, щоб розподіл цих коштів відбувся за аналогією до попереднього формату підтримки: перші два транші потребуємо більшої суми – 18 мільярдів євро на рік, а далі стійкість держави буде більшою”, - наголосив президент.

Сьогодні ж у зверненні до Європейської ради Володимир Зеленський нагадав і про дві інші наші цілі року. Це створення відповідного Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру для підтримки спроможності нашої оборони, наших захисних дій на фронті. А також підготовка цьогоріч у Швейцарії Глобального саміту миру.

“Дуже емоційна подія – звільнення наших хлопців із полону, яке відбулося вчора. Зараз усі 207 хлопців уже в процесі реабілітації та відновлення. Кожному надається вся необхідна допомога. Кожен уже на зв’язку з рідними. Усіх родини, близькі можуть відвідати”, - запевнив Верховний головнокомандувач.

Він також зазначив, що триває робота щодо безпекових гарантій для України. Сьогодні в Берліні відбувся черговий раунд перемовин, готується відповідна угода.

Сьогодні президент підписав одразу кілька нових указів про відзначення 294 військових ЗСУ державними нагородами. Загалом за час війни від 24 лютого державними нагородами були відзначені вже 69 945 українських захисників.

Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн – разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі. Але водночас – це чіткий сигнал через Атлантику, сигнал про те, що Європа бере на себе зобов’язання. Безпекові. Сильні. Чекаємо рішень Америки”, - підкреслив голова держави.