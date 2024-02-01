Сенат США проголосує за двопартійний законопроект про кордон та допомогу Україні наступного тижня

Наступного тижня Сенат США проголосує за двопартійний законопроект, який посилить охорону кордонів, а також надасть більше допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це сказав лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер, повідомляє Reuters.

“Ми не можемо просто ухилитися від своїх обов’язків лише тому, що завдання складне”, - сказав Шумер.

Він додав, що текст пакету буде опубліковано до неділі, а перше голосування відбудеться не пізніше середи.

Ситуація з допомогою США