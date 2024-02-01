Сенат США проголосує за двопартійний законопроект про кордон та допомогу Україні наступного тижня

Наступного тижня Сенат США проголосує за двопартійний законопроект, який посилить охорону кордонів, а також надасть більше допомоги Україні та Ізраїлю.
Про це сказав лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер, повідомляє Reuters.
“Ми не можемо просто ухилитися від своїх обов’язків лише тому, що завдання складне”, - сказав Шумер.
Він додав, що текст пакету буде опубліковано до неділі, а перше голосування відбудеться не пізніше середи.
Ситуація з допомогою США
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У жовтні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на посилення заходів безпеки на кордонах США.
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4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу.
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7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, заблокували в Сенаті США представники Республіканської партії, які наполягали посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
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У січні адміністрація Білого Дому погодилася на поступки республіканцям у питанні міграційної політики.
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20 січня радники президента Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США.
- Тим часом Україні не вистачає артилерійських снарядів і ракет протиповітряної оборони, щоб захистити свої міста від атак Росії, оскільки життєво важлива допомога з боку Європи та США все ще не затверджена, писав Bloomberg із посиланням на західних офіційних осіб.