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Сенат США проголосує за двопартійний законопроект про кордон та допомогу Україні наступного тижня

Перше голосування відбудеться не пізніше середи.

Сенат США проголосує за двопартійний законопроект про кордон та допомогу Україні наступного тижня
Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер
Фото: gazettco.com

Наступного тижня Сенат США проголосує за двопартійний законопроект, який посилить охорону кордонів, а також надасть більше допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це сказав лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер, повідомляє Reuters.

“Ми не можемо просто ухилитися від своїх обов’язків лише тому, що завдання складне”, - сказав Шумер. 

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Він додав, що текст пакету буде опубліковано до неділі, а перше голосування відбудеться не пізніше середи.

Ситуація з допомогою США

  • У жовтні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на посилення заходів безпеки на кордонах США. 

  • 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. 

  • 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, заблокували в Сенаті США представники Республіканської партії, які наполягали посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

  • У січні адміністрація Білого Дому погодилася на поступки республіканцям у питанні міграційної політики. 

  • 20 січня радники президента Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США.

  • Тим часом Україні не вистачає артилерійських снарядів і ракет протиповітряної оборони, щоб захистити свої міста від атак Росії, оскільки життєво важлива допомога з боку Європи та США все ще не затверджена, писав Bloomberg із посиланням на західних офіційних осіб.
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