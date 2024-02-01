Фон дер Ляєн та президент США Джо Байден провели телефонну розмову

Євросоюз зберігає гнучкість, щоб виплачувати 50 млрд євро, надані Україні, коли вони необхідні. Крім того, ЄС розглядає Український фонд як гнучкий інструмент, який може використовуватися в найкращий час та у найбільш доцільних пропорціях в інтересах України.