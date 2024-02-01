Фон дер Ляєн та президент США Джо Байден провели телефонну розмову

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
Про це повідомила Урсула фон дер Ляєн.
“Хороший телефонний дзвінок з президентом США після того, як Європа домовилася про 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні”, - написала фон дер Ляєн.
Голова Європейської комісії та президент США погодилися, що Україні необхідно й надалі отримувати широку підтримку з боку партнерів.
“Ми разом будемо стояти на боці України, скільки буде потрібно”, - наголосила фон дер Ляєн.
-
Євросоюз зберігає гнучкість, щоб виплачувати 50 млрд євро, надані Україні, коли вони необхідні. Крім того, ЄС розглядає Український фонд як гнучкий інструмент, який може використовуватися в найкращий час та у найбільш доцільних пропорціях в інтересах України.
-
Сьогодні, 1 лютого, всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. Ці кошти передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала понищені росіянами об'єкти.
- Перший транш із 50 мільярдів євро, які ЄС погодив Україні сьогодні в межах чотирирічної програми Ukraine Facility може надійти вже у перших числах березня.