США схвалили плани ударів по іранському персоналу та об'єктах в Іраку та Сирії

США намагаються “притягнути до відповідальності потрібних людей”, не посилюючи конфлікту в регіоні.

Офіційні особи США схвалили плани серії ударів протягом кількох днів по цілях, включаючи іранський персонал і об’єкти в Іраку та Сирії.

Про це повідомляє CBS News.

“Удари будуть завдані у відповідь на обстріли безпілотниками і ракетами, які були спрямовані проти сил США в регіоні, включаючи атаку безпілотників у неділю, в результаті якої загинули троє військовослужбовців США на базі Тауер 22 в Йорданії, поблизу сирійського кордону”, - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Ллойд Остін заявив журналістам, що США не потерплять нападів на американські війська.

“Ми продовжуватимемо працювати над уникненням ширшого конфлікту в регіоні, але ми вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб захистити Сполучені Штати, наші інтереси та наш народ, і ми відповідатимемо, коли виберемо, де виберемо та як виберемо", - наголосив Остін.

При цьому основним фактором у визначенні часу ударів буде погода. Хоча США мають можливість наносити удари за поганої погоди, але вважають за краще мати кращу видимість вибраних цілей як запобіжник від ненавмисного ураження цивільних осіб.

Також очільник Пентагону наголосив, що США намагаються “притягнути до відповідальності потрібних людей”, не посилюючи конфлікту в регіоні.