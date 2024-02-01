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США схвалили плани ударів по іранському персоналу та об'єктах в Іраку та Сирії

США намагаються “притягнути до відповідальності потрібних людей”, не посилюючи конфлікту в регіоні.

США схвалили плани ударів по іранському персоналу та об'єктах в Іраку та Сирії
Авіаносець США "Джеральд Форд"
Фото: U.S. Central Command

Офіційні особи США схвалили плани серії ударів протягом кількох днів по цілях, включаючи іранський персонал і об’єкти в Іраку та Сирії. 

Про це повідомляє CBS News.

“Удари будуть завдані у відповідь на обстріли безпілотниками і ракетами, які були спрямовані проти сил США в регіоні, включаючи атаку безпілотників у неділю, в результаті якої загинули троє військовослужбовців США на базі Тауер 22 в Йорданії, поблизу сирійського кордону”, - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Ллойд Остін заявив журналістам, що США не потерплять нападів на американські війська.

“Ми продовжуватимемо працювати над уникненням ширшого конфлікту в регіоні, але ми вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб захистити Сполучені Штати, наші інтереси та наш народ, і ми відповідатимемо, коли виберемо, де виберемо та як виберемо", - наголосив Остін.

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При цьому основним фактором у визначенні часу ударів буде погода. Хоча США мають можливість наносити удари за поганої погоди, але вважають за краще мати кращу видимість вибраних цілей як запобіжник від ненавмисного ураження цивільних осіб.

Також очільник Пентагону наголосив, що США намагаються “притягнути до відповідальності потрібних людей”, не посилюючи конфлікту в регіоні.

  • Республіканці закликають президента США Джо Байдена вдарити по Ірану у відповідь на смертельну атаку безпілотників на американську базу Tower 22 в Йорданії минулих вихідних.
  • Чотирьох атак безпілотників зазнали три американські бази, але Тауер 22 напад не відбив. Дрон впав біля казарм, що й призвело до такої кількості поранених людей. Це перший випадок американських жертв від початку спалаху війни у регіоні.
  • Місія Ірану в ООН заперечує причетність Тегерана до інциденту.
  • Раніше Bloomberg писав, що одним з варіантів відповідей на удар є таємна акція, яка передбачає, що “США завдадуть удару по Ірану, не приписуючи собі заслуги, але надсилаючи чітке повідомлення”. Адміністрація Байдена також може націлитися на іранських чиновників, як це зробив колишній президент Дональд Трамп, коли наказав убити генерала Касема Сулеймані в Багдаді в 2020 році.
  • З 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль і спровокував війну у Смузі Гази, у регіоні спалахнуло ще кілька конфліктів. Хусити, зокрема, спричиняють хаос нападами на кораблі на півдні Червоного моря. Попри удари з боку США та Великобританії, бойовики заявили, що атаки триватимуть, доки Ізраїль не вийде з Гази. 
  • Іран підтримує антиізраїльські та антиамериканські групи в усьому регіоні. Її часто називають “віссю опору”, і вона включає ХАМАС і Хезболлу в Лівані, а також хуситів і збройні формування в Сирії та Іраку.
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