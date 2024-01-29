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На кордоні Йордану і Сирії убиті троє американський військових, понад 30 поранені. Байден обіцяв відповідь

Вашингтон вважає, що Іран є прямо причетним. 

Президент США Джо Байден заявив про загибель трьох американський військових і поранення понад 34 під час атаки безпілотниками на базу в прикордонні Йордану та Сирії із Іраком. Байден звинуватив у "підлій атаці" повстанців, підтримуваних Іраном, які базуються переважно в Іраці. Американський президент обіцяв відповідь на цей удар, пише The Guardian

Відповідальність за атаку на базу Тауер 22 взяла на себе група з "коаліції" Ісламського опору, яку підтримує Іран. Місія Ірану в ООН заперечує причетність Тегерана.

"Іран не мав жодного стосунку і нічого спільного з нападом на американську базу. Існує конфлікт між силами США та групами опору в регіоні, які відповідають у відповідь на атаки", – йшлося у повідомленні.

Фото: The Guardian

Три американські бази зазнали чотирьох атак безпілотників, але Тауер 22 напад не відбив. БпЛА впав біля казарм, що й призвело до такої кількості поранених людей.

Після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня збройні сили США стикаються з майже щоденними ударами безпілотників і ракет в Іраку та Сирії, але цей інцидент наближає Штати до прямого конфлікту з Іраном. Загибель військових США на базі Тауер 22 є першим випадком американських жертв від початку спалаху війни на Близькому Сході. 

У своїй заяві Байден прямо зазначив, що США притягнуть до відповідальності всіх винних у вибраний Штатами час, і Пентагон не намагався приховати переконання, що за нападами в кінцевому підсумку стоїть Іран.

Байден сказав: "Сьогодні на серці Америки важко. Минулої ночі троє військовослужбовців США були вбиті та багато поранені під час атаки безпілотного літального апарату на наші сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону".

"Хоч ми все ще збираємо факти цієї атаки, ми знаємо, що її здійснили радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран, що діють у Сирії та Іраку. Ми будемо виконувати зобов’язання щодо боротьби з тероризмом. І не сумнівайтеся – ми притягнемо до відповідальності всіх винних у той час і у спосіб, який ми виберемо", – сказав американський президент. 

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