Парламент Північної Македонії затвердив тимчасовий уряд перед виборами

Парламент Північної Македонії затвердив тимчасовий уряд перед травневими виборами, які можуть ще більше ускладнити і так важкий процес вступу країни до Європейського Союзу, передає Bloomberg.

Більшість депутатів підтримали призначення Талата Джафері прем'єр-міністром. Це зробило його першим представником албанської меншин, яка становить майже третину населення. Джафері, який пішов з поста спікера парламенту раніше цього тижня, тепер матиме близько 100 днів на підготовку до всенародного голосування.

Нездатність зібрати підтримку для розблокування переговорів із ЄС та викорінення корупції підірвала підтримку правлячих соціал-демократів, які перебували при владі вісім років. Хоча найбільша опозиційна партія ВМРО-ДПМНЄ (Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія за македонську національну єдність) офіційно не заперечувала проти членства в ЄС, вона неодноразово блокувала політичні угоди, спрямовані на просування інтеграції до НАТО та блоку.

Північна Македонія не має виходу до моря і вже багато років перебуває у центрі боротьби між Росією та Заходом. Вона стала членом НАТО у 2018 році, але тільки після того, як її на десятиліття заблокувала сусідня Греція через суперечку щодо Македонії. Що стосується північного регіону Македонії, Греція заявила, що ця назва має на увазі територіальні амбіції.

Проте вирішення цього питання не допомогло Північній Македонії (так її почали називати після досягнення угоди з Афінами) суттєво просунутися шляхом до ЄС. Щоб покласти край черговій суперечці з сусідньою Болгарією і продовжити переговори про членство, країна тепер повинна змінити свою конституцію і згадати болгар серед інших національностей, що там проживають. Це викликало обурення ВМРО-ДПМНЄ і значної частини громадськості.

Націоналістичне угруповання, яке має дві міністерські посади в урядівідповідно до угоди про примирення, також відмовилося підтримати Джафері, зіславшись на невдоволення його роботою на посаді спікера.