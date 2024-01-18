Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на рік

Механізм тимчасового захисту, запущений виконавчим рішенням Ради ЄС у березні 2022 року, спочатку на один рік, продовжили ще на один рік – до 4 березня 2025 року.
Про це ідеться на сайті уряду Польщі.
"Особам, які отримали від Управління у справах іноземців свідоцтво про тимчасовий захист із терміном дії до 4 березня 2023 року, 4 вересня 2023 року або 4 березня 2024 року, не потрібно звертатися по нові документи. Ці сертифікати діятимуть до 4 березня 2025 року", — ідеться у повідомленні.
Дані нормативи не передбачають заміни вже виданих свідоцтв у зв'язку з продовженням тимчасового захисту. У документах є відповідна відмітка щодо продовження терміну їхньої дії в силу закону. Тому іноземці, які вже отримали сертифікати, можуть продовжувати використовувати їх як документи на проживання, що підтверджують їхній легальний статус.
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