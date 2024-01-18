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Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на рік

Українці, які вже отримали сертифікати, можуть продовжувати використовувати їх як документи на проживання, що підтверджують їхній легальний статус.

Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на рік
Фото: EPA/UPG

Механізм тимчасового захисту, запущений виконавчим рішенням Ради ЄС у березні 2022 року, спочатку на один рік, продовжили ще на один рік – до 4 березня 2025 року.

Про це ідеться на сайті уряду Польщі.

"Особам, які отримали від Управління у справах іноземців свідоцтво про тимчасовий захист із терміном дії до 4 березня 2023 року, 4 вересня 2023 року або 4 березня 2024 року, не потрібно звертатися по нові документи. Ці сертифікати діятимуть до 4 березня 2025 року", — ідеться у повідомленні.

Дані нормативи не передбачають заміни вже виданих свідоцтв у зв'язку з продовженням тимчасового захисту. У документах є відповідна відмітка щодо продовження терміну їхньої дії в силу закону. Тому іноземці, які вже отримали сертифікати, можуть продовжувати використовувати їх як документи на проживання, що підтверджують їхній легальний статус.

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