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У Катарі винесли вирок ексміністру фінансів за відмивання $5,6 млрд

Алі Шеріф аль-Емаді сяде за ґрати на 20 років.

У Катарі винесли вирок ексміністру фінансів за відмивання $5,6 млрд
Фото: ANADOLU AGENCY

Кримінальний суд у Катарі засудив колишнього міністра фінансів арабської держави Перської затоки до 20 років ув’язнення за відмивання понад 5,6 мільярда доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на вирок.

Суд першої інстанції також зобов’язав Алі Шеріфа аль-Емаді сплатити штраф у розмірі понад 61 мільярд катарських ріалів (16,7 мільярда доларів США).

Штраф складається з 40,9 мільярда ріалів, тобто подвійної суми грошей, які він відмив, плюс додаткових штрафів.Судді також визнали шейха Навафа бін Джассіма бін Джабора Аль Тані, високопоставленого члена керівної сім’ї Катару та брата колишнього прем’єра, винним у зловживанні державними коштами, засудивши його до шести років ув’язнення та оштрафувавши на 825 мільйонів ріалів. 

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Емаді та Шейх Наваф, які постали перед судом разом із 14 іншими особами, можуть оскаржити вирок, винесений судом 10 січня. 

Ексміністра було засуджено за звинуваченнями в хабарництві, зловживанні службовим становищем і владою, завданні шкоди державним коштам, а також у відмиванні грошей. Емаді заарештували у травні 2021 року та звільнили з посади міністра фінансів.

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