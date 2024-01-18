Кулеба закликав партнерів терміново прискорити ухвалення рішень: "Кожен день обговорень в Україні хтось помирає"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Давосі закликав партнерів терміново прискорити ухвалення рішень щодо допомоги Україні, зокрема - щодо питання передачі заморожених російських активів та оборонної промисловості.

Про це він заявив на "Українському сніданку" на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хотів би скористатися цією можливістю і звернутися до наших партнерів. Переконливо просимо вас терміново, без зволікань, без довгих дискусій, а їх було дуже багато за останні роки, і всі вони закінчилися вашими позитивними рішеннями, але кожного дня, коли ви щось обговорюєте, в Україні хтось помирає", – сказав Кулеба.

Насамперед віна закликав партнерів спільно нарощувати свою оборонну промисловість у рамках ЄС.

"По-перше, нарешті, змусьте своїх технічних спеціалістів сісти і привести до ладу вашу оборонну промисловість. Жодна країна з найсильнішою оборонною промисловістю поодинці не може задовольнити потреби війни, потреби потенційних воєн в інших місцях світу, а також потреби вашої безпеки", – наголосив голова МЗС.

За словами Кулеби, домогтися цього можна лише шляхом координації, спільної роботи, забезпечення певного рівня співпраці між оборонними галузями.

По-друге, як зазначив Кулеба, необхідно знайти рішення щодо заморожених російських активів.

"Якщо ми візьмемо російські заморожені активи тільки в трьох країнах: Великій Британії, Люксембурзі та Швейцарії, ми можемо відремонтувати всю пошкоджену інфраструктуру в Україні: аеропорти, мости, дороги, все", – сказав він.