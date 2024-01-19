Румунські протестувальники припинили блокаду КПП "Вікову-де-Сус"

Румунські протестувальники припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльськ".
Про це повідомили у ДПСУ.
Як йдеться у повідомленні прикордонників, пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.
Також у ДПСУ нагадують, що і пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.
- 15 січня дорогу до КПП "Вікову-де-Сус" румунські фермери почали блокувати ще 15 січня.
- Раніше часткове блокування руху для вантажівок на напрямку пунктів пропуску "Сірет-Порубне" також відбувалося 13 та 14 січня, яке розпочиналося вдень і завершувалося ввечері.
- Вчора, 18 січня румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою.
- 16 січня між Міністерством сільського господарства Румунії та представниками великих сільгоспорганізацій досягнуто угоди, в результаті якої задоволено кілька вимог фермерів, які 6 днів протестували та блокували кордон з Україною.