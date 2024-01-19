Румунські протестувальники припинили блокаду КПП "Вікову-де-Сус"

Румунські протестувальники припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльськ".

Про це повідомили у ДПСУ.

Як йдеться у повідомленні прикордонників, пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.

Також у ДПСУ нагадують, що і пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.