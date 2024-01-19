Ізраїльським заручникам, яких тримає ХАМАС, вперше змогли передати медикаменти

18 січня вперше вдалось передати медикаменти для ізраїльських заручників, яких утримують бойовики ХАМАС у Газі.
Про це повідомляє пресслужба ООН.
Медикаменти для заручників передали з партією гуманітарної допомоги для палестинців. Це вдалось зробити відповідно до угоди, укладеної за допомогою Катару і Франції.
ХАМАС утримує більше ста заручників, з них близько 45 потребують лікування хронічних захворювань або життєво необхідних ліків.
Водночас ООН вважає, що воєнна операція, яку Ізраїль проводить проти ХАМАС, ускладнює розподіл гуманітарної допомоги.
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Ізраїльські військові вражені масштабами, глибиною і якістю мережі тунелів ХАМАСу під Газою. Один тунель був достатньо широким, щоб туди зміг заїхати на авто високопосадовець ХАМАС.
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Нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що невдовзі перейде до нового етапу операції у по знищенню бойовиків ХАМАС у Секторі Газа. Наразі інтенсивні бої тривають у центральній частині Гази та на півдні країни.
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Тим часом 16 січня понад 50 ракет було випущено зі смуги Гази по південному ізраїльському місту Нетівот.