Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на рік
Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на рік
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
ГоловнаСвіт

Ізраїльським заручникам, яких тримає ХАМАС, вперше змогли передати медикаменти

Бойовики ХАМАС утримують заручників у Газі.

Ізраїльським заручникам, яких тримає ХАМАС, вперше змогли передати медикаменти
Бійці ХАМАС в Газі, 27 травня 2021 р.
Фото: EPA/UPG

18 січня вперше вдалось передати медикаменти для ізраїльських заручників, яких утримують бойовики ХАМАС у Газі.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

Медикаменти для заручників передали з партією гуманітарної допомоги для палестинців. Це вдалось зробити відповідно до угоди, укладеної за допомогою Катару і Франції.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

ХАМАС утримує більше ста заручників, з них близько 45 потребують лікування хронічних захворювань або життєво необхідних ліків.

Водночас ООН вважає, що воєнна операція, яку Ізраїль проводить проти ХАМАС, ускладнює розподіл гуманітарної допомоги.

  • Ізраїльські військові вражені масштабами, глибиною і якістю мережі тунелів ХАМАСу під Газою. Один тунель був достатньо широким, щоб туди зміг заїхати на авто високопосадовець ХАМАС.

  • Нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що невдовзі перейде до нового етапу операції у по знищенню бойовиків ХАМАС у Секторі Газа. Наразі інтенсивні бої тривають у центральній частині Гази та на півдні країни.

  • Тим часом 16 січня понад 50 ракет було випущено зі смуги Гази по південному ізраїльському місту Нетівот.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies