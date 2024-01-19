Ізраїльським заручникам, яких тримає ХАМАС, вперше змогли передати медикаменти

18 січня вперше вдалось передати медикаменти для ізраїльських заручників, яких утримують бойовики ХАМАС у Газі.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

Медикаменти для заручників передали з партією гуманітарної допомоги для палестинців. Це вдалось зробити відповідно до угоди, укладеної за допомогою Катару і Франції.

ХАМАС утримує більше ста заручників, з них близько 45 потребують лікування хронічних захворювань або життєво необхідних ліків.

Водночас ООН вважає, що воєнна операція, яку Ізраїль проводить проти ХАМАС, ускладнює розподіл гуманітарної допомоги.