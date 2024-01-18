Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
5 питань до роботи нової ВККС про оцінювання суддів
5 питань до роботи нової ВККС про оцінювання суддів
Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб
Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
ГоловнаСвіт

Польща невдовзі представить ЄС свої зміни до угоди про "транспортний безвіз" з Україною

Польща пропонує українській стороні співпрацювати.

Польща невдовзі представить ЄС свої зміни до угоди про "транспортний безвіз" з Україною
Фото: Скріншот з відео

Міністерство інфраструктури Польщі найближчим часом надасть Євросоюзу зміни до угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. 

Про це повідомив заступник глави відомства Павел Ганцаж послу України в Польщі Василю Зваричу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Павел Ганцаж повідомив своєму співрозмовнику, що Польща найближчим часом презентує на форумі ЄС свої пропозиції щодо внесення змін до угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС, і запросив українську сторону до співпраці", — повідомляється на офіційному сайті польського Міністерства інфраструктури.

Заступник міністра наголосив, що зусилля Польщі в цьому напрямі спрямовані на вироблення сприятливих умов для обох сторін.

Під час зустрічі дипломати обговорили необхідність повного виконання українською стороною домовленостей, яких було досягнуто під час двосторонніх зустрічей між міністром інфраструктури Даріушем Клімчаком і представниками польських перевізників. 

В обмін на їх виконання протестувальники погодилися до 1 березня розблокувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

  • У березні минулого року Україна та Європейський Союз продовжили ще на один рік угоду, яка скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів на двосторонні та транзитні перевезення в держави ЄС.
  • Польські перевізники перекрили проїзд до пунктів проуску ще 6 листопада 2023 року. Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
  • 16 січня стало відомо, що польські протестувальники завершать блокування кордону з Україною до 1 березня. Міністерство інфраструктури Польщі підписало відповідну угоду з перевізниками.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies