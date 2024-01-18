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Латвія видворить з країни майже тисячу росіян

Громадяни РФ повинні протягом двох тижнів покинути країну.

Латвія видворить з країни майже тисячу росіян
Фото: mvs.gov.ua/

Влада Латвії відправила близько тисячі росіянам, які проживають у країні, листи з вимогою протягом двох тижнів покинути країну. 

Про це заявила начальник управління у справах громадянства та міграції Латвії Майра Розе, пише Delfi.

Вони можуть врегулювати свій статус перебування відповідно до чинних законів, в іншому випадку їм загрожує депортація.

Наразі депортація загрожує 985 росіянам. У квітні цього року до них можуть додатися ще 2500 росіян.

У випадку, якщо громадяни РФ не відреагують на лист, співробітники УДГМ відвідають їх за останнім місцем проживання. Якщо ці люди там більше не живуть, відомство виходитиме з того, що вони вже виїхали з Латвії. Усім іншим доведеться покинути країну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Латвії змінила законодавство, що регулює перебування іноземців у країні. Згідно з оновленим законом про імміграцію, видані громадянам РФ посвідки на постійне проживання у вересні 2023 року втратили чинність.

  • 1167 громадян Росії не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не подали документи для отримання дозволу на проживання в Латвії. Через це їх можуть депортувати з країни.
  • Раніше Сейм Латвії у другому, остаточному читанні ухвалив зміни в закон про імміграцію, згідно з якими для отримання постійної посвідки на проживання термін на складання іспиту з державної мови російським громадянам подовжується на два роки.
  • На початку вересня повідомляли, що більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання, з першої спроби не впоралися з ним.
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