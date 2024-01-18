Латвія видворить з країни майже тисячу росіян

Влада Латвії відправила близько тисячі росіянам, які проживають у країні, листи з вимогою протягом двох тижнів покинути країну.

Про це заявила начальник управління у справах громадянства та міграції Латвії Майра Розе, пише Delfi.

Вони можуть врегулювати свій статус перебування відповідно до чинних законів, в іншому випадку їм загрожує депортація.

Наразі депортація загрожує 985 росіянам. У квітні цього року до них можуть додатися ще 2500 росіян.

У випадку, якщо громадяни РФ не відреагують на лист, співробітники УДГМ відвідають їх за останнім місцем проживання. Якщо ці люди там більше не живуть, відомство виходитиме з того, що вони вже виїхали з Латвії. Усім іншим доведеться покинути країну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Латвії змінила законодавство, що регулює перебування іноземців у країні. Згідно з оновленим законом про імміграцію, видані громадянам РФ посвідки на постійне проживання у вересні 2023 року втратили чинність.