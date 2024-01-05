З Латвії можуть депортувати 1167 громадян Росії

1167 громадян Росії не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не подали документи для отримання дозволу на проживання в Латвії. Через це їх можуть депортувати з країни.
Про це повідомляє LETA.
Раніше повідомлялось, що депортувати можуть щонайменше 1213 громадян Росії. Але тепер з'явилася інформація, що 46 осіб більше не перебувають на території Латвії та перебувають за кордоном.
Як повідомило Управління Латвії у справах громадянства та міграції (PMLP), ці громадяни Росії не подали документи для запиту на дозвіл на проживання в країні.
Серед тих, хто підлягає депортації, близько половини чоловіків і стільки ж жінок. Розподіл за віком показує, що 789 осіб старше 60 років будуть депортовані.
Остаточна кількість осіб, яким доведеться покинути Латвію через невиконання вимог закону, буде відома пізніше.
Ті громадяни Росії, які мають поважні причини для відмови від іспиту з латиської мови, можуть подати документи на проживання до 31 березня 2024 року.
Втім, процес депортації російських громадян, які проживають у Латвії, які не подали документи для отримання дозволу на проживання, буде дуже складним і обтяжливим, визнають латвійські чиновники.
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Раніше Сейм Латвії у другому, остаточному читанні ухвалив зміни в закон про імміграцію, згідно з якими для отримання постійної посвідки на проживання термін на складання іспиту з державної мови російським громадянам подовжується на два роки.
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На початку вересня повідомляли, що більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання, з першої спроби не впоралися з ним.
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З лютого 2024 року в Латвії буде заборонено перебування автомобілів з російською реєстрацією, виняток - можна перетнути територію країни транзитом. Сьогодні Сейм в остаточному читанні вніс поправки до Закону "Про дорожнє сполучення", які передбачають заборону на перебування в Латвії автомобілям, зареєстрованим у Росії.