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Пентагон спростував інформацію про намір утилізувати ракети ATACMS із вичерпаним терміном експлуатації

Раніше цю інформацію спростував Білий дім.

Пентагон спростував інформацію про намір утилізувати ракети ATACMS із вичерпаним терміном експлуатації
Виробництво ATACMS
Фото: U.S. Department of Defense

США не планують утилізувати ракети ATACMS із вичерпаним терміном експлуатації. 

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

“Я бачив ці повідомлення в пресі. Ми перевірили їх, і це неправда. Ці повідомлення не відповідають дійсності”, - наголосив представник Пентагону.

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  • Якщо термін придатності зброї закінчується або закінчився, вона все ще може бути придатною для використання. Її слід не знищувати, а віддати Україні, оскільки ЗСУ довели свою надзвичайну інноваційність та вправність в інтеграції всієї отриманої зброї та її ефективному використанні. Про це заявив екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

  • Адміністрація Джо Байдена не підтверджує інформацію ЗМІ, що США хочуть утилізувати ракети ATACMS із вичерпаним терміном експлуатації в той час, як їх можна було би передати Україні.

  • Напередодні видання Newsweek повідомило, що сотні ракет збільшеної дальності ATACMS з вичерпаним терміном експлуатації треба буде утилізувати “за значні кошти” американських платників податків. Водночас Україна гостро потребує таких ракет.
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