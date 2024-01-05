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ЮНЕСКО засудило російські атаки, через які постраждали майже півтора десятка закладів освіти і культури в Україні

Зокрема, пошкоджено 14 навчальних закладів, серед яких - 7 шкіл, 5 дитячих садочків і 2 університети.

ЮНЕСКО засудило російські атаки, через які постраждали майже півтора десятка закладів освіти і культури в Україні
Фото: obozrevatel.com

ЮНЕСКО засудило російські атаки, через які уже в перші дні 2024 року постраждали українські заклади освіти й культури.

Про це зазначено в дописі Офісу організації у Києві у соцмережі Х.

"ЮНЕСКО рішуче засуджує ці неодноразові атаки. Внаслідок нападів пошкоджено 14 навчальних закладів, зокрема 7 шкіл, 5 дитячих садочків і 2 університети", - підрахували в організації.

ЮНЕСКО наголосило, що ці збитки позбавляють людей доступу до освіти, яка є універсальним правом кожного.

Крім того, постраждали щонайменше три культурні об’єкти.

Зокрема, у Харкові ракета впала дуже близько від Держпрому, який внесений до Орієнтовного списку всесвітньої спадщини.

Держпром (Харків)
Фото: Х/UNESCO Kyiv
Держпром (Харків)

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