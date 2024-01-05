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Стало відомо про 92 загиблих через землетрус у Японії

Майже пів тисячі - поранені.

Стало відомо про 92 загиблих через землетрус у Японії
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок п'ятниці, 5 січня, кількість загиблих у наслідок землетрусу в Японії у перший день 2024 року зросла до 92 осіб, передає ABC News.

Офіційні особи префектури Ісікава заявили, що 55 із загиблих проживали у місті Вадзіма, а 23 – у Сузу. Ще 13 людей було зареєстровано у п'яти сусідніх містах. Понад 460 осіб отримали поранення, щонайменше 26 – серйозні.

Крім того, 242 особи вважають зниклими безвісти, причому їхня кількість збільшується. Серед зниклих - багато осіб похилого віку з Вадзіми і Сузу.

Ситуація складна тим, що на момент землетрусу в регіоні перебувало багато людей, котрі приїхали, аби зустріти Новий рік зі своїми близькими.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда посилив рятувальні операції, залучивши ще близько 3600 солдатів, крім першої тисячі. Військові мають забезпечувити постраждалих прісною водою і гарячим харчуванням, а також обладнати лазні для 34 тисяч осіб, які втратили свої будинки і зараз перебувають у евакуаційних пунктах.

Однак через сильний землетрус багато шляхів заблоковані зсувами або отримали тріщини, через що вантажівкам, які доставляють воду і продукти харчування, стало важко дістатися до пунктів призначення. Найбільш постраждалі місця розташовані на півострові Ното, в епіцентрі землетрусу. Півострів з'єднаний із материковою частиною вузькою дорогою, а це ускладнює рух на альтернативних маршрутах.

  • Потужний землетрус магнітудою 7,6 бала стався у понеділок 1 січня у центральній частині Японії. Поштовхи викликали також цунамі. 
  • Влада згодом попередила про сильний дощ і зсуви.
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