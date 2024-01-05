Криза в Червоному морі може вплинути на торгівлю та ціні на нафту і газ, – Politico

Криза і бойові зіткнення в Червоному морі можуть порушити глобальні торговельні шляхи, що позначиться на всьому світі. У попередні тижні значно почастішали напади на комерційні судна з боку єменських бойовиків-хуситів, пише Politico.

Це відбувається на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС. Десятки вантажних суден і паливних танкерів стали цілями або були затримані в результаті бойових дій.

Протока Баб-ель-Мандеб, розташована між Джибуті та Єменом, стала центром нападів на судна. Вузький перетин позначає південний вхід у Червоне море – важливий водний шлях між Європою та Азією, що з’єднується із Суецьким каналом. Приблизно 12-15% світової торгівлі здійснюється цим маршрутом, що становить значну частку всіх контейнерних перевезень. Атаки призвели до того, що оператори затримували відправлення або перенаправляли кораблі навколо мису Доброї Надії в Африці, додаючи до термінів доставки до двох тижнів і створюючи додаткові витрати.

Міжнародна судноплавна компанія Mediterranean Shipping Company, німецька транспортна компанія Hapag-Lloyd і данська контейнерна компанія Maersk є одними з тих, які зараз вважають ситуацію з безпекою в Червоному морі занадто небезпечною. Усі троє на початку січня оголосили, що їхні транзити через водний шлях повністю призупиняться.

Очікується, що найближчими тижнями це підніме ціни для споживачів.

"Відразу відбулася волатильність цін на нафту та ціни на деякі інші товари, які провозяться транзитом, але потрібен деякий час, щоб це вплинуло на ціни, які платять споживачі", – сказав генеральний директор Інституту експорту та міжнародної торгівлі Марко Форгіоне, генеральний директор Інституту експорту та міжнародної торгівлі.

За його словами, транзитом через Суецький канал проходять різноманітні продукти від шотландського віскі до одягу з Індії, В’єтнаму, Таїланду та Бангладешу.

Червоне море також є життєво важливою магістраллю для постачання енергоресурсів – танкери, що перевозять від 8 до 10% світової нафти та до 8% зрідженого природного газу, щороку проходять через протоки. Енергетичний гігант BP є одним із тих, хто був змушений уникати водного шляху, натомість пройшовши довгий шлях навколо мису Доброї Надії в Африці.

На думку аналітиків, це збільшує витрати на доставку, а збільшення ризиків може призвести до підвищення страхових премій. Ф'ючерси на газ зросли на 7% у грудні, оскільки перевізники перенаправляли свої флоти, а трейдери очікували підвищення цін у січні, тоді як поточний курс на нафту Brent підскочив на 2% після новин про подальші зіткнення на початку цього тижня.

Існує також занепокоєння, що роль Ірану в розпалюванні конфлікту в регіоні може призвести до того, що західні країни знову припинять експорт енергоносіїв з країни. За словами Сімоне Тальяп'єтра з брюссельського дослідницького центру Bruegel, в останні місяці були зроблені "справді цілеспрямовані зусилля" для послаблення обмежень на продаж іранської нафти. Відновлене протистояння може призвести до більш жорстких заходів проти Тегерана.

Проте прямі економічні наслідки кризи в Червоному морі компенсуються значними дезінфляційними силами, що діють у європейській економіці. Вищі відсоткові ставки вже призводять до зниження попиту, не в останню чергу на товари, імпортовані з Азії. По всій Європі податки підвищуються, щоб закрити надмірний дефіцит бюджету, ще більше скорочуючи цей попит. Вищі ціни на нафту, швидше за все, призведуть до зниження споживання – і збільшать ймовірність рецесії пізніше цього року.

Напади на судна в Червоному морі

Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.

Єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.

На початку грудня у Червоному морі есмінець США збив дрони, випущені хуситами з Ємену. Американський військовий корабель допоміг комерційним суднам, який потрапили під атаку.