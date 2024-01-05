Швеція припиняє допомогу Малі через Росію

Уряд Швеції вирішив припинити допомогу для розвитку Малі.
Про це повідомляє TV4.
“Військова хунта Малі повертається проти Росії та підтримує їх війну проти України”, – пояснив ситуацію міністр закордонних справ Йохан Форсселл.
Швеція протягом останніх десяти років надала Малі понад 3,5 млрд шведських крон допомоги.
Втім, шведська допомога не повинна підтримувати держави чи гравців, які є недемократичними або виступають проти “світового порядку, заснованого на правилах”, і таким чином “підривають інтереси Швеції”.
Водночас, Малі голосувала проти резолюцій ООН, які вимагають від Росії залишити Україну.
Хоча допомога розвитку для Малі закінчиться, гуманітарна підтримка, тобто екстрена допомога у вигляді їжі, води та медикаментів, залишатиметься.