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Швеція припиняє допомогу Малі через Росію

Хоча допомога розвитку для Малі закінчиться, гуманітарна підтримка залишатиметься.

Швеція припиняє допомогу Малі через Росію
Фото: Pixabay

Уряд Швеції вирішив припинити допомогу для розвитку Малі.

Про це повідомляє TV4.

“Військова хунта Малі повертається проти Росії та підтримує їх війну проти України”, – пояснив ситуацію міністр закордонних справ Йохан Форсселл.

Швеція протягом останніх десяти років надала Малі понад 3,5 млрд шведських крон допомоги. 

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Втім, шведська допомога не повинна підтримувати держави чи гравців, які є недемократичними або виступають проти “світового порядку, заснованого на правилах”, і таким чином “підривають інтереси Швеції”.

Водночас, Малі голосувала проти резолюцій ООН, які вимагають від Росії залишити Україну.

Хоча допомога розвитку для Малі закінчиться, гуманітарна підтримка, тобто екстрена допомога у вигляді їжі, води та медикаментів, залишатиметься.

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