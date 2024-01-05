Швеція припиняє допомогу Малі через Росію

Хоча допомога розвитку для Малі закінчиться, гуманітарна підтримка залишатиметься.

Уряд Швеції вирішив припинити допомогу для розвитку Малі.

Про це повідомляє TV4.

“Військова хунта Малі повертається проти Росії та підтримує їх війну проти України”, – пояснив ситуацію міністр закордонних справ Йохан Форсселл.

Швеція протягом останніх десяти років надала Малі понад 3,5 млрд шведських крон допомоги.

Втім, шведська допомога не повинна підтримувати держави чи гравців, які є недемократичними або виступають проти “світового порядку, заснованого на правилах”, і таким чином “підривають інтереси Швеції”.

Водночас, Малі голосувала проти резолюцій ООН, які вимагають від Росії залишити Україну.

Хоча допомога розвитку для Малі закінчиться, гуманітарна підтримка, тобто екстрена допомога у вигляді їжі, води та медикаментів, залишатиметься.