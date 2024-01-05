Це сталося після того, як Швеція призначила представницю при білоруській демократичній спільноті за кордоном.

Між Білоруссю і Швецією виник дипломатичний скандал, так що обидві держави відкликали очільників своїх дипмісій для консультацій, передає білоруська служба "Радіо Свобода".

Скандал розгорівся після того, як Швеція призначила представницю при білоруській демократичній спільноті за кордоном Крістіну Юганессон.

За інформацією пресслужби МЗС Швеції, тимчасовий повірений у справах Швеції у Мінську зараз перебуває у Стокгольмі для консультацій, а посол Білорусі у Стокгольмі - у Мінську для консультацій.

Як відомо, Дмитро Мирончик акредитований як посол Білорусі у Швеції. А з 5 вересня 2022 року обов'язки тимчасового повіреного у справах Швеції, голови представництва у Мінську виконує Єва Сундквіст.

Передісторія конфлікту

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом у листопаді 2023-го повідомив про призначення Юганессон, яка раніше працювала послом Швеції в Мінську.

Того ж дня міністр в інтервю журналістам заявив, що Швеція визнає Світлану Тихановську "людиною, яка перемогла на виборах і яка по праву мала стати інавгурованим президентом Білорусі".

Ця заява викликала невдоволення білоруської влади, яка відкликала свого посла зі Стокгольма і вимагала, щоб голова дипмісії цієї країни в Мінську вирушив до столиці Швеції для консультацій.

У МЗС Швеції повідомили, що після призначення Юганессон вони провели переговори з білоруськими представниками.

Хто така Світлана Тихановська