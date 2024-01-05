Між Білоруссю і Швецією виник дипломатичний скандал, так що обидві держави відкликали очільників своїх дипмісій для консультацій, передає білоруська служба "Радіо Свобода".
Скандал розгорівся після того, як Швеція призначила представницю при білоруській демократичній спільноті за кордоном Крістіну Юганессон.
За інформацією пресслужби МЗС Швеції, тимчасовий повірений у справах Швеції у Мінську зараз перебуває у Стокгольмі для консультацій, а посол Білорусі у Стокгольмі - у Мінську для консультацій.
Як відомо, Дмитро Мирончик акредитований як посол Білорусі у Швеції. А з 5 вересня 2022 року обов'язки тимчасового повіреного у справах Швеції, голови представництва у Мінську виконує Єва Сундквіст.
Передісторія конфлікту
- Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом у листопаді 2023-го повідомив про призначення Юганессон, яка раніше працювала послом Швеції в Мінську.
- Того ж дня міністр в інтервю журналістам заявив, що Швеція визнає Світлану Тихановську "людиною, яка перемогла на виборах і яка по праву мала стати інавгурованим президентом Білорусі".
- Ця заява викликала невдоволення білоруської влади, яка відкликала свого посла зі Стокгольма і вимагала, щоб голова дипмісії цієї країни в Мінську вирушив до столиці Швеції для консультацій.
- У МЗС Швеції повідомили, що після призначення Юганессон вони провели переговори з білоруськими представниками.
Хто така Світлана Тихановська
- Тихановська - білоруська політична діячка, яка балотувалася на президентських виборах 2020 року. Попри тиск на неї, родину і активістів, які підтримували висунення її кандидатури Тихановську таки зареєстрували кандидаткою у президенти Білорусі.
- 9 серпня 2020 в Білорусі пройшли вибори. Спостерігачі повідомляли про численні порушення, частина людей не змогла проголосувати через величезні черги у ділянок, на які пускали обмежене число виборців. Центр Мінська заблокували силовики, в місті глушили зв'язок і інтернет. Люди в багатьох містах країни вийшли на протести, їх затримували силовики. У Мінську на проспекті Переможців в районі стели автозак в'їхав у натовп і збив людину. Провладний екзит-пол оголосив переможцем з майже 80% голосів Олександра Лукашенка, а за неофіційними екзитполами, на закордонних дільницях з таким же результатом перемогла Світлана Тіхановська.
- 10 серпня 2020 ЦВК Білорусі оголосила, що на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко. У штабі Світлани Тіхановської відмовилися визнавати офіційні результати голосування.
- 10 серпня 2020 року Світлана Тіхановська покинула Білорусь і виїхала в Литву.