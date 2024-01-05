Непал припинив видавати дозволи на роботу в Росії через вербування своїх солдатів на війну

Непал заявив про припинення видачі дозволів на роботу своїм громадянам в Росії та Україні, після того, як щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російській армії.
Про це повідомляє Reuters.
Директор департаменту з питань працевлаштування за кордоном Кабірадж Упреті заявив, що рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на працевлаштування для Росії та України спрямоване "на мінімізацію людських жертв і діятиме до подальших розпоряджень".
Непальські трудові мігранти повинні отримати від уряду дозвіл на роботу за кордоном, який дає їм право на державну підтримку в разі надзвичайних ситуацій або компенсацію для їхніх сімей у разі смерті. За офіційними даними, за останні два роки понад 800 непальців отримали дозволи на невійськову роботу в Росії.
Уряд Непалу заявив, що, за оцінками, до 200 громадян Непалу служать в російській армії, а близько 100 непальців вважаються зниклими безвісти.
- Нещодавно Непал звернувся до Москви з проханням не вербувати своїх громадян і негайно відправити всіх непальських солдатів назад до країни.
- На початку грудня поліція Непалу затримала 10 осіб, які вербували чоловіків до російської армії. Зловмисники незаконно брали з людини до 9 000 доларів і відправляли їх до Росії за "гостьовими" (туристичними) візами.
Чому Росія вербує іноземців і де вона це робить
- Вербувати іноземних найманців, а не лише власних ув'язнених злочинців, Росія почала ще в перший рік повномасштабного вторгнення. Є дані про вербування громадян Куби через оголошення про роботу кухарями і будівельниками, афганських солдатів спецпризначення, білорусів, сирійців, мешканців балканських країн, мігрантів із Центральної Азії та інших країн.
- Росія вербує переважно громадян бідних країн або мігрантів, обіцяючи їм високі зарплати. Вербування іноземців дозволяє Кремлю уникнути непопулярної мобілізації перед "виборами", а також поповнити лави окупантів після втрат.
- За оцінкою Міністерства оборони Великої Британії, Кремль намагається набрати іноземців, аби мати можливість менше відправляти на війну своїх громадян перед "виборами" президента, що відбудуться у 2024. З червня 2023 Росія закликала громадян сусідніх із нею країн піти на війну проти України. У Вірменії та Казахстані були онлайн-реклами, що пропонували $5140 початкових виплат та зарплати від 1973 доларів. З травня 2023 РФ зверталася до мігрантів із Центральної Азії з закликом іти воювати в обмін на прискорене отримання громадянства та зарплати по 4160 доларів. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій попри зростання втрат.