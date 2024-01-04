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Росіяни змушують підлітків на окупованих територіях ставати на військовий облік

Окупанти використовують українців для гарматних штурмів.

Росіяни змушують підлітків на окупованих територіях ставати на військовий облік
Фото: EPA/UPG

На окупованих територіях півдня та сходу України росіяни змушують ставати на військовий облік українських дітей. 

Про це пише Центр національного спротиву.

"Згідно з планом “військкоматів”, з березня 2024 року всі 17-річні підлітки ТОТ півдня мають стати на військовий облік росіян. Не секрет, що після президентських виборів, рф планує наростити темпи мобілізації, які поширені на захоплені землі", — ідеться у повідомленні.

У підпіллі підкреслюють, що таким чином окупанти продовжують підготовку до масової мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Росіяни використовують українців у своїй армії для так званих гарматних штурмів, адже їх смерть не створює соціальну напругу в суспільстві рф.

Раніше Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що усі українські підлітки, яких окупанти депортували на територію Росії потрапили під військовий облік у РФ. А на всіх окупованих територіях росіяни створюють псевдопатріотичні центри для мобілізації неповнолітніх. 

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