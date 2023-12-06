Росіяни створюють псевдопатріотичні центри на ТОТ для мобілізації неповнолітніх

Російські окупанти створили псевдопатріотичний російський центр "Воин" для мобілізації неповнолітніх хлопців. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За планом окупантів, дітей віком від 14 років будуть направляти на військову підготовку. А від 16 років – одразу готувати до мобілізації.

"Відкриттям філіалу в Луганську займається особисто директор організації олександр зайцев. Організація вже виконує завдання мо рф по рекрутингу та підготовці молоді до подальшої служби в російській армії. Зокрема підлітків навчають основам стрільби, роботи з БПЛА, засобами зв’язку та РЕБ. Курує даний напрямок депутат російської госдуми, казацкий атаман віктор водолацкий", – пишуть в ЦНС.

Мобілізація на окупованих територіях, що відомо: