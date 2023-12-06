Бойовик-“лнрівець” отримав 12 років тюрми за добровільну участь у незаконних збройних формуваннях

До 12 років тюрми засуджено чоловіка, який служив у «військовій комендатурі лнр» та воював проти ЗСУ. Також засудженого позбавлено права обіймати посади в судових чи правоохоронних органах на той самий строк.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Прокурори у суді довели, що у 2018-2022 роках засуджений працював у так званому «мнс лнр». Обіймав посади «пожежного-рятувальника» та «командира відділення».
У грудні 2022 року підписав контракт на проходження військової служби. Отримав військову екіпіровку та стрілецьку вогнепальну зброю.
Спочатку служив «стрілком 234-го окремого батальйону охорони» у складі «військової комендатури лнр». Проводив огляди пасажирів і автівок на блокпосту. Пізніше – у «360-му окремому батальйоні охорони» з місцем розташування в Луганську.
Із березня 2023 року засуджений воював у населених пунктах Луганщини у складі «7-ї бригади 2-го армійського корпусу народної міліції лнр».
Наприкінці травня військовослужбовці Збройних Сил України затримали учасника окупаційних військ держави-агресора біля смт Білогорівка Сєвєродонецького району.
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