У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік

У Миколаївському соборі, що в Кременці на Тернопільщині, сьогодні, 6 грудня 2023 року, відбулася служба Православної церкви України українською мовою.
Як повідомив виконувач обов'язків директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин, "Саме сьогодні, 6 грудня 1832 року Миколаївський собор був анексований московитами, і саме сьогодні 6 грудня 2023 року проходить перше українське богослужіння до свята святого Миколая і звучить молитва за українських воїнів у День ЗСУ".
Що відомо про перехід Почаївської лаври:
- До комплексу Почаївської лаври, що на Тернопільщині, входить 18 споруд, шість із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Їх передали в оренду в 2003 році за часів прем’єрства Віктора Януковича при президенті Леоніду Кучмі на 49 років. Оренда має діяти до 2052 року.
- У лютому 2023 голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.
- Міністерством культури та інформаційної політики створено комісію, що перевіряє використання УПЦ МП об'єктів Почаївської лаври.
- Синод ПЦУ вирішив утворити свою парафію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.
- Навесні цьогоріч СБУ повідомила про підозру 48-річному послушнику Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП) за заперечення російської агресії. Згодом йому присудили п'ять років ув'язнення.
- Вранці 30 листопада Служба безпеки України прийшла з обшуками до Почаївської лаври. Правоохоронці заявили, що Українська православна церква Московського патріархату ставила під сумнів існування України та ображала іудеїв.