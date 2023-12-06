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Сили оборони уже подолали дві з трьох оборонних ліній росіян, і держава має план на 2024, – Умєров

Міністр оборони нагадав, що стратегічна мета війни – це вихід на кордони 1991 року. 

Сили оборони уже подолали дві з трьох оборонних ліній росіян, і держава має план на 2024, – Умєров
Рустем Умєров
Фото: скріншот

Україна має військовий план на наступний рік. Країна вже звільнила 50% окупованої під час повномасштабного вторгнення території. 

Також держава має стратегічну мету – вихід на кордони 1991 року. Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав у ефірі Fox News

"Це наша земля, ми захищаємося. По-перше, ми маємо стратегічну мету – вийти на кордони 1991 року. Ми маємо військову мету на 2024, оборонне планування, наші оборонні операції, контрнаступальні і наступальні операції. Ми в порядку. Ми продовжуємо відновлювати території", – відповів він журналісту.

За словами Умєрова, Сили оборони уже подолали дві з трьох оборонних ліній росіян і зараз перебувають між другою і третьою лініями. Згодом у Міноборони надали роз'яснення цій заяві: "Українські військові на певних ділянках фронту знаходяться і ведуть бойову роботу між 2-ю і 3-ю лініями оборони. Назви конкретних напрямків, де це зроблено, та на якому етапі знаходяться конкретні операції, будуть повідомлені відповідними підрозділами відповідно до протоколів комунікації".

На запитання про те, що саме Умєров вважатиме перемогою, він сказав, що стратегічно – це кордони 1991 року включно з Кримом, Донбасом і Чорним морем.

Недосягнення цієї мети означатиме поразку демократії в усьому світі, сказав міністр. Він додав, що стратегічною метою Росії є знищення України і українців. 

  • Рустем Умєров нині перебуває в США разом з спікером Верховної Ради та головою Офісу президента. Візит відбувається на тлі критичної необхідності ухвалення Конгресом додаткової підтримки України. 
  • Умєров за час короткої розмови з журналістом декілька разів наголосив на наявності плану на 2024 рік. Раніше тему "відсутності плану" розганяла "слуга народу" Мар'яна Безугла у себе в фейсбуці. Депутатка вирішила публічно критикувати головнокомандувача ЗСУ. Про те, що Генштаб має надати план війни, говорив і очільник фракції "слуг" у Верховній Раді Давид Арахамія. 
  • У НАТО відкидали "відсутність плану війни" у Залужного, а про те, що не так із заявами Безуглої і хто насправді складає і затверджує військові плани, читайте в матеріалі Віктора Кевлюка на LB.ua. 
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