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Глава МЗС Британії оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для України у розмірі 37 млн фунтів стерлінгів

Зокрема, гроші буде виділено на потреби найбільш уразливих верств населення України.

Глава МЗС Британії оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для України у розмірі 37 млн фунтів стерлінгів

Напередодні візиту до США міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 37 млн фунтів стерлінгів (46,6 млн доларів) для України.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду. 

Зокрема, із цієї суми Британія виділяє 7,75 млн фунтів стерлінгів (9,7 млн доларів) на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України, таких як жінки, літні люди та люди з обмеженими можливостями.

Виділення фінансування є частиною загальної гуманітарної допомоги Великої Британії в розмірі 127 млн фунтів стерлінгів (160 млн доларів) Україні та регіону в 2023–2024 роках, як було оголошено на Конференції відновлення України в червні.

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