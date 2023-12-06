Унаслідок російського обстрілу на Донеччині поранений енергетик

Одна з бригад енергетиків потрапила під обстріл росіян, коли оглядала трансформаторну станцію.

Бригада українських енергетиків потрапила на Донеччині під російський обстріл.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК “Донецькі електромережі”.

“Наші колеги щоденно працюють біля лінії фронту та наражають свої життя на небезпеку, щоб нести світло українським родинам”, - наголосили в ДТЕК.

У компанії уточнили, що бригада енергетиків потрапила під обстріл росіян, коли оглядала трансформаторну станцію.

Уламки російських снарядів пробили всі засоби захисту й поранили одного енергетика. Він отримав усю необхідну допомогу, запевнили в ДТЕК “Донецькі електромережі”.

Як раніше повідомляли, увечері 22 жовтня внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень електростанція групи ДТЕК.

А 2 жовтня російські війська завдали удару по складських приміщеннях ДТЕК у Дніпропетровській області. Унаслідок удару пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі й інше обладнання. Без жертв.