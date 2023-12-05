Головне за вівторок, 5 грудня: обстріл Часового Яру, збита ворожа СУшка, "бавовна" в Криму

70 бойових зіткнень, ворожі обстріли, консультації щодо гарантій безпеки для України, Всесвітній день волонтерів. Яким запам’ятається 650-й день повномасштабної війни.

Українські бійці знищили в районі острова Зміїний російський бомбардувальник Су-24М.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. За його словами, ворожий Су-24М під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

"Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську «сушку» услід за "русскім воєнним кораблем", - додав Олещук.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 70 бойових зіткнень.

Ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Українські військові відбили низку атак на семи напрямках, більш за все – на Авдіївському.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири - по пунктах управління та три - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також сили і засоби протиповітряної оборони України знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, 2 станцій РЕБ та 11 артилерійських засобів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 грудня – в нашій новині.

Російські окупаційні війська обстріляли з "Граду" Часів Яр на Донеччині, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За попередньою інформацією, окупанти обстрілювали населений пункт упродовж двох годин. У цей момент жителі отримували від волонтерів воду та хліб.

Від отриманих травм на місці померла 50-річна жінка. Ще п’ятеро людей – чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років - отримали осколкові поранення. Найстарша потерпіла перебуває у тяжкому стані, за її життя борються медики.

Уранці 5 грудня безпілотники СБУ уразили радіолокаційну систему «Небо-М» в районі населеного пункту Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля Стрілкового.

Про це повідомили LB.ua джерела в Силах оборони.

Ця ранкова «бавовна» на військових об’єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ. Так українська спецслужба "привітала" окупантів з Міжнародним днем волонтера та вкотре нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами.

За повідомленнями джерел LB.ua, сьогодні вранці Служба безпеки та українська розвідка уразили також «Морський нафтовий термінал» у Феодосії.

Це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує пальним російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники.

Джерела LB.ua. зазначають: дрони влучили у ціль, наслідки для росіян доволі суттєві, адже на території терміналу було близько 30 резервуарів пального.

Президент України Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на лідера демократичної більшості в Сенаті США Чака Шумера.

Зазначається, що під час цього брифінгу Зеленський мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби України у зброї.

"До речі, Зеленський не зміг долучитись до нашого брифінгу о 15:00 (22:00 за Києвом) – щось сталось в останню хвилину", – сказав Шумер. Він також наголосив на необхідності підтримувати Україну, оскільки "це поворотний момент західної цивілізації”, і відкладати голосування за допомогу Україні більше не можна.

Президент Володимир Зеленський привітав українських волонтерів зі святом.

“5 грудня ми відзначаємо Всесвітній день волонтерів. І, на мій погляд, символічно, що він проходить напередодні Дня Збройних Сил України. Бо українські волонтери – це фактично ще один рід наших військ, ще одна наша сила. Наша гвардія небайдужих. Наша армія активних українців”, – сказав президент.

Він подякував всім, хто допомагає Силам безпеки й оборони, переселенцям, звільненим з полону та іншим категоріям людей, які потребують допомоги.

Глава держави нагородив сорок громадян відзнакою «Золоте серце».

Українські школярі на міжнародному тесті Programme for International Student Assessment (PISA) показали найвищі результати в природничо-наукових дисциплінах, а найгірші – в читанні.

Тест охоплює три основні предметні галузі: читання, математику й природничо-наукові дисципліни. Середній бал українських учнів з математики становив 441, із читання – 428, а з природничо-наукових дисциплін – 450, йдеться у матеріалі LB.ua.

Результати наших школярів виявилися гіршими, ніж в середньому по країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (середній показник для них з математики становить 472 бали, із читання – 476 балів, а з природничо-наукових дисциплін – 485 балів).

Українські учні відстають від своїх однолітків з усіх предметів у середньому на півтора-два роки – (різниця в балах у PISA відповідає певному прогресу в навчанні, який учень може досягти за певну кількість часу. У дослідженні 2022 визначено, що рік навчання “дорівнює” 20 балам).

Подробиці – в новині.

Представники Європейської служби зовнішніх справ прибули до Києва, щоб розпочати від імені Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля консультації стосовно пакету гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє преслужба Міноборони України.

Напрямки довгострокової допомоги ЄС представив Чарльз Фріз, заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки і оборони Європейської служби зовнішніх справ, під час переговорів з українською делегацією на чолі із заступником Міністра оборони України Юрієм Джигирем.

Пакет для України включає дев’ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов’язань з боку Євросоюзу для України.

Яких саме – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!