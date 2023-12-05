Ще одна бавовна в Криму: СБУ й ГУР МО уразили Морський нафтовий термінал у Феодосії

Служба безпеки й українська розвідка уразили зранку 5 грудня Морський нафтовий термінал у Феодосії.
Про це повідомляють джерела LB.ua.
Це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує пальним російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники.
Джерела LB.ua. зазначають: дрони влучили в ціль, наслідки для росіян доволі суттєві. Річ у тім, що на території терміналу було близько 30 резервуарів пального.
Що вже втратили від бавовни в Криму російські окупанти
- Нині зранку, як повідомили джерела LB.ua в Силах оборони, безпілотники СБУ уразили радіолокаційну систему «Небо-М» у районі населеного пункту Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» і систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля Стрілкового.
- Була низка атак на об'єкти окупантів у листопаді. Так, Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило влучання по двох малих десантних кораблях Чорноморського флоту в окупованому Криму. На борту перебували екіпаж і броньована техніка. Згодом ГУР провело дорозвідку в районі бухти Вузька. У результаті дорозвідки виявили, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі ЧФ РФ знищені.
- 22 листопада зафіксували влучання у військову частину росіян у селищі Чорноморське в тимчасово окупованому Криму.
- Того ж місяця в районі Джанкоя російська військова частина "збила собою" український дрон.
- 6 листопада російський ракетоносій "Аскольд" отримав пошкодження внаслідок удару ЗСУ. "Аскольд" – це найсвіжіший корабель проєкту «Каракурт» із технологією «стелс».
- Загалом, як повідомив керівник проєкту в Інституті чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, за 304 дні, з січня по жовтень, українські Сили оборони здійснили не менш ніж 155 атак по об'єктах у Криму й кораблях Чорноморського флоту Росії, у середньому через день.