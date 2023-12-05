Ще одна бавовна в Криму: СБУ й ГУР МО уразили Морський нафтовий термінал у Феодосії

Це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує пальним російські війська.

Служба безпеки й українська розвідка уразили зранку 5 грудня Морський нафтовий термінал у Феодосії.

Про це повідомляють джерела LB.ua.

Це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує пальним російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники.

Джерела LB.ua. зазначають: дрони влучили в ціль, наслідки для росіян доволі суттєві. Річ у тім, що на території терміналу було близько 30 резервуарів пального.

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