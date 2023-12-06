Сьогодні, в День Збройних сил України, в Києві відбулось урочисте відкриття пам’ятника Герою України Олександру Мацієвському, якого у полоні розстріляли росіяни за слова "Слава Україні".

Про це повідомляє Укрінформ.

Пам'ятник встановили на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

"Ми дуже поспішали, щоб саме на цю дату відкрити. Дуже пишаємося тим, що саме у нас відкрили Символ незламності. Це дуже важливо! Музей відвідує дуже багато людей, серед яких військові, студенти, діти, літні люди. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали, якою ціною дається нам ця перемога", - зазначила генеральна директорка НІАМ "Київська фортеця" Оксана Новікова-Вигран.

На відкритті були присутні родичі загиблого героя: мати Параска Мацієвська-Демчук та дружина Юлія Мацієвська.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Автори пам'ятника розповіли, що працювали над проєктом понад два місяці. Аби створити достовірну скульптуру, вони використовували пластилін, глину, силікон та комп’ютерні технології. Художник-скульптор Олег Цьось зазначив, що їм важливо було передати погляд героя.

Фото: Укрінформ

Як відомо, уродженець Ніжина Олександр Мацієвський потрапив у полон до росіян біля міста Соледар Донецької області і був розстріляний ними за слова "Слава Україні". Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Герой України (посмертно).

Раніше в Ніжині також встановили пам'ятник Мацієвському та перейменували на його честь вулицю.

У квітні на честь Героя створили мурал у центрі Києва.