У Ніжині перейменували вулицю на честь розстріляного окупантами Героя України Олександра Мацієвського

Більше десяти останніх років життя Олександр Мацієвський мешкав у місті Ніжин.

У Ніжині Чернігівської області перейменували вулицю на честь загиблого Героя України Олександра Мацієвського, якого у полоні розстріляли російські окупанти за слова "Слава Україні".

Про перейменування вулиці повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.

“Сьогодні під час сесії Ніжинської міської ради, депутати прийняли рішення про перейменування вулиці 3-й мікрорайон на вулицю імені Олександра Мацієвського – новітнього Героя України, останніми словами якого були “СЛАВА УКРАЇНІ!” – написав Кодола.

Він зауважив, що Олександр Мацієвський став уособленням мужності і хоробрості всіх захисників України.

“Цьому рішенню передувало наше тривале спілкування з мамою загиблого Героя. Обговорювалися різні варіанти увіковічнення його пам’яті на рівні міста. Одним із варіантів стало перейменування однієї з центральних вулиць міста на честь загиблого”, – повідомив мер міста.

Олександр Кодола також зазначив, що протягом минулого року у Ніжині було перейменовано п’ять вулиць на честь загиблих захисників. З огляду на те, що війна триває, і, на жаль, громада продовжує втрачати своїх захисників, робоча група вирішила призупинити процес перейменування вулиць до закінчення війни. Проте Олександр Мацієвський є винятком, оскільки президент України Володимир Зеленський присвоїв йому звання Герой України (посмертно).

Крім того, як повідомив мер, на розгляді є ще ряд пропозицій щодо увіковічнення та вшанування пам’яті Героя. Однією із таких пропозицій є встановлення пам’ятника Мацієвському.

Також найближчим часом фахівці розпочнуть роботу над створенням меморіального комплексу на Алеї Героїв на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, вулицю Чернігівську у Києві пропонують перейменувати на честь Героя України Валерія Чибінєєва. Чибінєєв загинув 3 березня 2022 року в бою за Гостомель під Києвом.