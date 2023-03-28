​Португалія надала України три танки Leopard 2A6

Танки доставлені в Україну відповідно до домовленостей.

Україна вже отримала три танки Leopard 2A6 від Португалії. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни.

"Три танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені відповідно до домовленості з нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український спротив незаконному вторгненню Росії", – йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Já estão na #Ucrânia🇺🇦 os 3 carros de combate #Leopard 2A6 doados por #Portugal🇵🇹, entregues conforme definido com os nossos parceiros. Portugal continua a apoiar a resistência ucraniana contra a ilegal invasão da Rússia🇷🇺. pic.twitter.com/fHmf4e3IyL — Defesa Nacional (@defesa_pt) March 27, 2023

Раніше повідомлялося, що основні бойові танки Leopard, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня.