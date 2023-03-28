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​Португалія надала України три танки Leopard 2A6

Танки доставлені в Україну відповідно до домовленостей.

​Португалія надала України три танки Leopard 2A6
БМ Leopard 2А6
Фото: veterano.com.ua

Україна вже отримала три танки Leopard 2A6 від Португалії. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни.

"Три танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені відповідно до домовленості з нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український спротив незаконному вторгненню Росії", – йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

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Раніше повідомлялося, що основні бойові танки Leopard, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня.

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