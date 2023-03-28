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Минулого року продажі російської нафти у Індію зросли у 22 рази, – Reuters

Цього року видобуток нафти і газу в РФ скоротиться через санкційний тиск.

Минулого року продажі російської нафти у Індію зросли у 22 рази, – Reuters
Фото: EPA/UPG

У 2022 році Індія стала найбільшим імпортером російської нафти: продажі нафти з РФ зросли у 22 рази.

Про це пише Reuters з посиланням на віцепрем’єра РФ Олександра Новака.

За його словами, доходи від енергетики склали 42% федерального бюджету Росії у 2022 році порівняно з 36% у 2021 році. Він сказав, що російська енергетична галузь є стійкою, попри виклик західних санкцій.

Міністр енергетики Микола Шульгінов також заявив, що Росія перенаправила весь свій експорт сирої нафти, зачеплений західними санкціями, до "дружніх" країн.

"Сьогодні можу сказати, що нам вдалося повністю перенаправити весь обсяг експорту, який постраждав від ембарго. Зниження продажів не відбулося", – заявив Шульгінов.

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Міністр повідомив, що видобуток нафти і газу в Росії, як очікується, скоротиться у 2023 році, оскільки Москва зазнає тиску з боку західних обмежень та відсутності європейських покупців.

Шульгінов сказав, що Росія працює над тим, щоб перенаправити свій експорт нафти та нафтопродуктів до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу зі своїх традиційних ринків у Європі.

У березні найбільшим покупцем російської еталонної нафти марки Urals була Індія. Постачання в Індію становитимуть понад 50% всього морського експорту Urals цього місяця, а Китай буде на другому місці.

Виступаючи на тому ж заході, Олександр Дюков, генеральний директор найбільшої російської нафтової компанії "Газпром нафта", заявив, що 2023 буде більш складним, ніж 2022, і тиск санкцій зростатиме.

Нагадаємо, Індія купує російську нафту за значною нижчою ціною, аніж встановлений Заходом “прайскеп”. 

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