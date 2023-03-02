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Індія купує російську нафту за значною нижчою ціною, аніж встановлений прайскеп, – Держдепартамент

Це добре як для індійської економіки, так і для стабілізації ринків нафти, зазначили у Держдепартаменті США.

Індія купує російську нафту за значною нижчою ціною, аніж встановлений прайскеп, – Держдепартамент
Фото: EPA/UPG

Індія купує російську нафту за значною нижчою ціною, аніж встановлений Заходом “прайскеп”, пише Bloomberg.

“Адміністрація президента Джо Байдена продовжить обговорювати закупівлі Індією російської нафти з урядовцями, але поки що задоволена тим, що Нью-Делі купує сиру нафту за значно нижчою ціною від встановленого обмеженням межі”, – повідомили журналістам у Державному департаменті.

Купівля Індією російської нафти є постійною темою обговорень між США та Індією, оскільки Вашингтон прагне позбавити Росію доходів, необхідних для фінансування війни.

За словами офіційних осіб, це добре як для індійської економіки, так і для стабілізації ринків нафти, що Індія купує сиру нафту з великими знижками.

Bloomberg додає, що державний секретар Ентоні Блінкен прибув до Нью-Делі на зустріч міністрів закордонних справ “Групи двадцяти”. Блінкен спробує згуртувати своїх колег, щоб засудити агресію Росії в Україні та підкреслити вплив війни на світові ціни на продовольство та енергоносії.

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Індія має тісні історичні оборонні та дипломатичні зв’язки з Росією і загалом утримується від засудження війни, хоча деякі високопосадовці критикували вторгнення та його вплив на країни, що розвиваються.

США очікують, що переважна більшість країн G-20 продовжуватимуть виступати проти війни з Росією, а Росія та Китай залишаться ізольованими винятками. Посадовці заявили, що вони очікують побачити в остаточній заяві формулювання, яке відображає цю позицію.

Нагадаємо, у Міжнародному енергетичному агентстві повідомили, що у січні доходи Росії від нафти і газу скоротилися майже на 40%.

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