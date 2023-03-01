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Росія надала США офіційну ноту про вихід з ключового договору щодо ядерної зброї

США все ще дотримуються договору, включно з чисельними обмеженнями щодо ядерної зброї. 

Росія надала США офіційну ноту про вихід з ключового договору щодо ядерної зброї
Фото: dip.org.ua

Держдепартамент США підтверджує, що Росія надала США офіційну ноту про вихід з ключового договору щодо ядерної зброї.

Про це повідомляє CNN.

"Я вважаю справедливим сказати, що те, що ми дізналися з цієї дипломатичної ноти, не розповіло нам нічого, чого б ми ще не знали з публічних заяв, які виходили з Москви", - заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

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Він назвав рішення Росії в односторонньому порядку призупинити дію договору “прикрим” і “безвідповідальним”.

Прайс наголосив, що готовність Росії сприяти нестабільності та безвідповідальній ядерній риториці ставить під загрозу кожну націю на цій планеті.

В свою чергу, США все ще дотримуються договору, включно з чисельними обмеженнями щодо ядерної зброї. 

Втім, Прайс припустив, що це може змінитися залежно від того, як Росія вирішить діяти.

“Якщо ми побачимо, що Росія зробить кроки, які вимагатимуть будь-яких змін у нашій власній ядерній позиції чи підході, ми внесемо ці корективи, як це буде доречно”, - сказав представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальним рішення Росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Він додав, що з РФ були готові говорити про обмеження стратегічної зброї, попри те, що відбувається в світі чи стосунках між двома країнами.

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