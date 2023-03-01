Президентка Угорщини закликала парламент ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це вона написала у Facebook.

“Національна асамблея (парламент Угорщини, - ред.) сьогодні починає обговорення вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Деякі вважають, що це просте технічне питання. Це не так. Це складне рішення з серйозними наслідками, тому його необхідно ретельно обдумати. Моя позиція чітка: у нинішній ситуації приєднання Швеції та Фінляндії є виправданим”, - написала Каталін Новак.

Вона вірить, що Національні збори приймуть мудре рішення якомога швидше.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО.

Як відомо, Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.

Для приєднання необхідна згода всіх 30 членів НАТО, а також ратифікація цього кроку парламентами цих країн. Зараз процес уповільнюється через позицію Угорщини й Туреччини.

При цьому нещодавно Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав членство України в НАТО віддаленою перспективою. Наразі він вважає важливим підтримувати Україну для збереження її суверенітету та незалежності, а після війни - зміцнювати оборону країни.