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Президентка Угорщини закликала парламент ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Вона вірить, що парламент Угорщини прийме мудре рішення якомога швидше.

Президентка Угорщини закликала парламент ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Каталін Новак
Фото: twitter.com/KatalinNovakMP

Президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це вона написала у Facebook.

“Національна асамблея (парламент Угорщини, - ред.) сьогодні починає обговорення вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Деякі вважають, що це просте технічне питання. Це не так. Це складне рішення з серйозними наслідками, тому його необхідно ретельно обдумати. Моя позиція чітка: у нинішній ситуації приєднання Швеції та Фінляндії є виправданим”, - написала Каталін Новак. 

Вона вірить, що Національні збори приймуть мудре рішення якомога швидше. 

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО

Як відомо, Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.

Для приєднання необхідна згода всіх 30 членів НАТО, а також ратифікація цього кроку парламентами цих країн. Зараз процес уповільнюється через позицію Угорщини й Туреччини.

При цьому нещодавно Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав членство України в НАТО віддаленою перспективою. Наразі він вважає важливим підтримувати Україну для збереження її суверенітету та незалежності, а після війни - зміцнювати оборону країни.

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