Назад шляху немає, бо Путін зруйнував базові принципи безпеки, - Столтенберг про відносини НАТО і Росії

Закінчення війни проти України не покращить відносини НАТО з Російською Федерацією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує пресцентр Альянсу.

"Ми маємо визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до норми у наших відносинах із Росією. Назад шляху немає. У більш небезпечному світі ми більше не можемо дозволити собі ставитися до оборони, як до чогось необов'язкового", - сказав Столтенберг.

Генсек заявив, що Альянс має зміцнювати стримування та оборону. За його словами, наприкінці Холодної війни багато хто був впевнений у нормалізації відносин із РФ, проте Путін відмовився від діалогу.

"Він зруйнував фундаментальні принципи глобальної безпеки, напавши на сусідні країни, і спробував підірвати нашу власну демократію", - наголосив Столтенберг.

Він також зазначив, що призупинення Росією договору про скорочення стратегічних озброєнь є останнім прикладом неповаги Кремля до міжнародного права.

Нагадаємо, що Столтенбергу шкода, що Росія вирішила "призупинити" участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Угода передбачала скорочення для кожної з країн розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць, важких бомбардувальників, що здатні нести ядерні боєприпаси та розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет – до 800 одиниць.