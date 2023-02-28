У Кишиневі мітингувальники намагалися прорватися до будівлі уряду

З ініціативи проросійської партії "Шор" на вулиці Кишинева вийшли тисячі людей, у столиці був паралізований рух громадського транспорту.

Про це повідомляє Newsmaker.

Мітингувальники зібралися біля будівлі Академії наук. Учасники акції вимагають від уряду оплатити рахунки за газ, опалення та електрику за три зимові місяці.

Крім того, демонстранти перекрили трасу на північ від Кишинева. Організатори мітингу звинуватили поліцію у спробах завадити демонстрантам проїхати до Кишинева. У поліції, своєю чергою, це заперечили. Пізніше стало відомо, що трасу розблокували. Частина автобусів і маршруток із протестувальниками все-таки попрямувала до Кишинева.

Тим часом у Кишиневі між учасниками акції і поліцейськими сталася бійка, коли учасники спробували прорватися до будівлі уряду. Після цього мітингарі припинили спроби прорвати кордон поліції. Вони встановили сцену біля мерії Кишинева.

Нагадаємо, що 9 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила російський план руйнування політичної ситуації у Молдові. Він зазначив, що негайно передав всю інформацію своїй молдавській колезі Майї Санду.

13 лютого президентка Молдови підтвердила слова Зеленського, заявивши, що Кремль планує організувати у країні державний переворот. За її словами, для цього залучили диверсантів із військовою підготовкою з кількох країн, включаючи Росію, Білорусь, Сербію та Чорногорію.

28 лютого двох іноземців оголосили персонами нон грата та видворили з Молдови. Їх підозрюють у диверсійній діяльності.

Орган цивільної авіації Молдови підтвердив, що авіакомпанія Wizz Air готується призупинити усі рейси в Молдову і з неї з 14 березня.