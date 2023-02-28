ООН закликали розслідувати отруєння школярок в Ірані за участь у протестах проти носіння хіджабу

Влада Ірану підтвердила, що триває розслідування інформації про отруєння школярок за участь у протестах проти обов’язкового носіння хіджабу.

Про це пише The Guardian.

Заступник міністра освіти Ірану Юнес Панахі розповів, що хімічні сполуки, які використали для отруєння дівчат, не є бойовими хімікатами.

“Отруєні учениці не потребують агресивного лікування, і великий відсоток використаних хімічних речовин (наслідки їхньої дії, – ред.) піддається лікуванню”, – додав чиновник.

Член парламентської комісії з охорони здоров’я, доктор Хомаюн Самея Наджафабаді заявив, що отруєння школярок у містах Кум і Боруджерд було навмисним.

Guardian пише з посиланням на джерела, що найбільш імовірною причиною отруєнь може бути слабкий фосфорорганічний агент.

За словами іранської правозахисниці із Нью-Йорка Масіхи Алінеджад, отруєння є “помстою Ісламської Республіки сміливим жінкам, які відмовилися від обов’язкового хіджабу та похитнули “Берлінську стіну”аятоли Алі Хаменеї”.

“Оскільки іранський режим Ісламської держави ненавидить дівчат і жінок, я закликаю жінок у всьому світі – особливо школярок – бути голосом іранських студенток, і закликаю лідерів демократичних країн засудити цю серію отруєнь та ізолювати режим Хаменеї”, – сказала вона.

Правозахисниця назвала отруєння випадком біологічного тероризму, який має розслідувати ООН. “Нам потрібна зовнішня організація, яка проведе розслідування якнайшвидше”, – підкреслила Алінеджад.

Нагадаємо, масові демонстрації проти теократичної системи Ісламської Республіки спалахнули в Ірані у вересні минулого року після смерті 22-річної Махси Аміні, яка перебувала під арештом поліції. Її затримали за нібито порушення суворих ісламських правил одягу, які застосовуються до жінок.

Протести переросли у найбільший з 1979 року публічний протест у державі, але загалом затихли з грудня, коли влада почала жорстоко придушувати акції і страчувати осіб, затриманих за протести.

Близько 20 000 людей було заарештовано під час заворушень, і щонайменше 500 вбито силами безпеки. Багато людей були піддані тортурам у в’язниці.