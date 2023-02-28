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Високопосадовець з Пентагону виступив проти надання Україні F-16

Кал вважає, що F-16 зараз не є одним із трьох пріоритетів для Києва.

Високопосадовець з Пентагону виступив проти надання Україні F-16
Фінські Hornets та бельгійські винищувачі F-16 під час навчань у повітряному просторі Фінляндії
Фото: Puolustusvoimat - Försvarsmakten

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал вважає недоречним надання Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє CNN.

“Мені просто важко сказати будь-якому члену Конгресу чи американському народу, що цей долар, витрачений зараз, найкраще використати на F-16”, - сказав Кал у вівторок на слуханнях Комітету Палати представників США з питань нагляду за допомогою США Україні.

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Він наголосив, що на надання Україні F-16 і навчання пілотів знадобиться 18 місяців. Витрати на це швидко виснажать дозволені гроші для надання допомоги США Україні. 

Кал вважає, що  F-16 зараз не є одним із трьох пріоритетів для Києва, якими є ППО, артилерія та бронетехніка

Заступник очільника Пентагону наголосив, що саме на цьому президент України Володимир Зеленський наголосив президенту Джо Байдену під час їхньої зустрічі в Києві.

Відправлення в Україну 36 старіших F-16 коштуватиме близько 2-3 млрд доларів, сказав Кал. При цьому це становитиме приблизно половину кількості, котру знадобиться передати Україні для заміни винищувачів радянських часів. А забезпечення України новими F-16 займе від 3 до 6 років.

Кал вважає, що Україна може отримати різні винищувачі, наприклад британські Tornado чи шведські Gripen, які потребують зовсім іншої підготовки. На його думку, немає сенсу навчати українців на F-16, якщо вони можуть їх не отримати.

Нагадаємо, надання Україні винищувачів - питання не стільки наявності, скільки можливостей. Типи реактивних літаків, які просить наша держава для боротьби з російським агресором, вимагатимуть навчання українських пілотів, що вже розпочалося у Британії.

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