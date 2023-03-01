ФБР вважає, що, “швидше за все”, Covid-19 був створений у контрольованій владою Китаю лабораторії

Це перше публічне підтвердження секретного висновку ФБР про те, як з’явився пандемічний вірус.

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Covid-19, "швидше за все", виник у лабораторії, контрольованій владою Китаю.

Про це повідомляє BBC.

“ФБР протягом досить тривалого часу оцінювало, що є джерелом пандемії, швидше за все, є потенційний лабораторний інцидент”, — сказав Крістофер Рей в ефірі Fox News.

Зазначається, що це перше публічне підтвердження секретного висновку ФБР про те, як з’явився пандемічний вірус.

У відповідь Пекін звинуватив Вашингтон у "політичних маніпуляціях".

Інші урядові установи США зробили висновки, що відрізняються від ФБР, з різним ступенем довіри до своїх висновків. Деякі з них сказали, але з низьким рівнем достовірності, що вірус зародився не в лабораторії, а перейшов від тварин до людей.

У Білому домі заявили, що в уряді США немає консенсусу щодо походження.

Спільне розслідування Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2021 році назвало теорію витоку з лабораторії «вкрай малоймовірною».

Однак розслідування ВООЗ було піддано різкій критиці, і її генеральний директор відтоді закликав до нового розслідування, заявивши: «Усі гіпотези залишаються відкритими та потребують подальшого вивчення».

Коментарі Крістофера Рея прозвучали через день після того, як посол США в Китаї закликав країну «бути більш чесними» щодо походження Covid.

У своєму інтерв’ю у вівторок Рей сказав, що Китай робив усе можливе, щоб спробувати перешкодити та заплутати спроби виявити джерело глобальної пандемії.

Після його коментарів речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін сказала: «Висновки, до яких вони дійшли, не викликають довіри».

Деякі дослідження показують, що вірус перейшов від тварин до людей в китайському Ухані, можливо, на міському ринку морепродуктів. Ринок знаходиться в 40 хвилинах їзди від провідної світової вірусної лабораторії Уханьського інституту вірусології, яка проводила дослідження коронавірусів.

У понеділок речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент США Джо Байден підтримує «зусилля всього уряду», щоб з’ясувати, як почався Covid.

«Просто ми ще не досягли [консенсусу]... Якщо у нас є щось, що готове донести до американського народу та Конгресу, ми це зробимо», — сказав він.

Зазначається, що напруженість у двосторонніх відносинах між США та Китаєм різко зросла після недавньої саги про шпигунську повітряну кулю.

Цього тижня двопартійна група законодавців США розпочала низку слухань щодо «екзистенціальної» загрози правлячої Комуністичної партії Китаю.

Тим часом, на Київщині зростає кількість випадків захворювання на коронавірус. Вакцинація може полегшити перебіг хвороби.