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В США затримали чоловіка, який приніс вибухівку в аеропорт

Підозрілий предмет виявили під час перевірки валізи в аеропорту, але затримати підозрюваного на місці не вдалося – він утік. 

В США затримали чоловіка, який приніс вибухівку в аеропорт
Підозрюваний
Фото: Denver7

У аеропорту Пенсильванії агенти Федерального бюро безпеки затримали чоловіка з вибухівкою у валізі. 40-річного Марка Маффлі звинувачують у тому, що він поклав пристрій у свою зареєстровану сумку на рейс до Орландо, штат Флорида, пише BBC

За словами агентів, він утік з аеропорту після того, як його ім’я назвали через гучномовець, і був заарештований удома пізніше того вечора. Представники Управління транспортної безпеки (TSA) кажуть, що помітили пристрій під час звичайної перевірки.

Чоловік зареєструвався на рейс авіакомпанії Allegiant Air в міжнародному аеропорту, і приблизно через годину фахівці під час сканування виявили підозрілий предмет. Вони викликали ФБР, щоб агенти перевірили його. 

"У звинувачувальних документах вибухотехнік ФБР Джаред Вітмієр сказав, що 3-дюймовий (7,5 см) пристрій, захований у підкладці валізи підозрюваного, містить запали та вибуховий порошок", – зазначили журналісти.

Пристрій мав запобіжник. 

"Підозрюється, що порошок є сумішшю флеш-порошку та темних гранул, які використовуються в комерційних феєрверках", – йдеться в судовому документі ФБР.

Там додали, що така суміш може спалахнути від тепла і тертя і створює значний ризик для літака і пасажирів.

Після затримання Маффлі отримав звинувачення у зберіганні вибухівки в аеропорту та зберіганні або спробі встановити вибуховий чи запальний пристрій у літаку.

Вибухівки в аеропортах останніми роками виявляли в різних країнах, зокрема і у Великій Британії. 

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